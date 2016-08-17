Казань, 17 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Татарии ГИБДД оштрафовала автовладельца, машину которого с превышением скорости перевозил эвакуатор. Фото из постановления хозяин машины (ник donald_ramsfeld) разместил в своём Instagram.

donald_ramsfeld Instagram

На снимке видно, что автомобиль едет не сам: его перевозит эвакуатор. Указана скорость — 82 км/ч. Нарушение правил дорожного движения зафиксировано в городе Нижнекамске (Татария) 19 июля 2016 года.

Автовладелец уточнил, что штраф ему выписали через месяц после того, как машину перевозил эвакуатор: «месяц решали кому штраф впаять».