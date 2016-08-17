Москва, 17 августа, 2016, 14:15 — ИА Регнум. По итогам семи месяцев 2016 года, наибольшая доля продаж новых легковых машин в России приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок столичного региона показал небольшой спад, тогда как рынок северной столицы, напротив, демонстрирует некоторый рост, такие данные приводит агентство «Автостат».

Alexas Fotos Легковой автомобиль

С января по июль в Москве и области было продано 24,7% новых легковых машин в РФ. В столице было реализовано 114,3 тыс. шт, что на 4,2% меньше, чем в прошлом году. В Подмосковье — 52,9 тыс. шт (-5,2%). В Петербурге рынок подрос на 5,8% и составил 46,7 тыс. шт.

Четвертую строку рейтинга занимает Татария, там с января по июль включительно было продано 30 тыс. автомобилей, на 10,4% меньше, чем в прошлом году. Топ-5 регионов замыкает Краснодарский край с показателем 25 тыс. шт. Затем идут Самарская область, Башкирия, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.

Всего за семь месяцев в России было продано 677,3 тыс. шт новых легковушек, падение рынка составило 6,7% по сравнению с 2015 годом, когда за тот же период было реализовано 726,2 тыс. шт.