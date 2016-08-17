Москва, 17 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. В России будет создана единая правовая база по всем видам беспилотников: летающим, плавающим и ездящим. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов, пишет газета «Известия».

Marion Doss Беспилотники

Соколов отметил, что уже издано распоряжение о формировании рабочей группы «Развитие беспилотных технологий в транспортном комплексе РФ». В задачи группы входит разработка правовой базы по использованию беспилотных аппаратов и организация различных пилотных проектов в этой области.

Руководить рабочей группой будет директор департамента программ развития Министерства транспорта России Алексей Семёнов. В её составе — представители федеральных ведомств (МВД, МЧС, Минпромторга), а также крупных предприятий, таких как госкомпания «Автодор», КамАЗ, «Ростелеком».

Комментируя работу группы, Семёнов отметил, что деятельность возглавляемой им группы нацелена на развитие беспилотных транспортных систем, а не на беспилотные транспортные средства.

«В первую очередь нами должны быть отрегулированы вопросы по регистрации беспилотников, ведению их реестра и реестра их владельцев», — сказал он.

По словам Соколова, уже сейчас в Минтрансе идёт подготовка нормативных документов, которым предстоит дополнить обновленную редакцию Воздушного кодекса (легализовал применение в России беспилотных аппаратов).