Люберцы, Московская область, 17 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. Обильные дожди, обрушившиеся на Московский регион 14 и 15 августа и завершившиеся масштабными подтоплениями, окончательно покинули Москву еще сутки назад. Тем временем, последствия ливней в Московской области до сих пор не устранены. В Люберецком районе на территории СНТ «Зеленая зона» все еще остаются затопленными 46 дачных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Верещагин. Всемирный потоп. 1869

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, всего на территории СНТ «Зеленая зона» находится 765 частных домов. После дождей, 15 августа на территории садового товарищества произошло частичное подтопление 300 участков. Все жители дач были оповещены и выведены за территорию подтопления. В местной гимназии был организован пункт временного размещения.

Однако, по состоянию на 16 августа, все еще остаются подтопленными 46 дачных участков и 15 хозяйственных построек. Уровень воды в СНТ составляет до 5 см. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как, в свою очередь, сообщает РИАМО со ссылкой на источник в пресс-службе ведомства, в «Зеленой зоне» до сих пор нет света и воды.

«Сегодня вечером штаб МЧС закончит восстановительные работы в «Зеленой зоне». В 17:00 включат свет и воду», — заключил представитель пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше всего от проливных дождей в Подмосковье пострадали Люберецкий и Ленинский районы. Ливень затопил не только жилые дома, но и областные дороги.