Владикавказ, 17 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. 3 сентября в высших учебных заведениях РФ пройдет памятная всероссийская акция «Помним Беслан». В этот день студенты выпустят в небо белые шары в память о жертвах бесланской трагедии, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM. Акция приурочена к 12-й годовщине теракта в Северной Осетии.

Merceblanco Белые шары

Инициатором проведения масштабной акции выступили студенты Северо-Осетинского госуниверситета имени Коста Хетагурова (СОГУ). Их инициативу поддержали в Минобрнауки РФ. Предложено 3 сентября в 13:05 в момент, когда начался штурм захваченной террористами школы, в каждой образовательной организации выпустить в небо одновременно 334 белых воздушных шара, по числу погибших в теракте.

«Это будет наша дань памяти безвинным жертвам страшной трагедии. Уверен, проведение акции станет символом единения всей страны в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм, внесет значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи», — считает исполняющий обязанности ректора СОГУ Алан Огоев.

Отметим, что в республике уже начата подготовка к предстоящим траурным мероприятиям. Основные из них пройдут в разрушенной террористами школе и на Мемориальном кладбище, где похоронены жертвы теракта. Ожидается, что в мероприятиях примут участие, кроме жителей республики, представители из соседних регионов.

Напомним, что 1 сентября 2004 года группа террористов захватила 1128 заложников в школе североосетинского города Беслана. В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Ранения различной степени тяжести получили 728 бесланцев и 55 сотрудников силовых структур. При штурме здания школы были убиты 12 работников спецслужб и один местный житель, помогавший освобождать заложников. 31 боевик был убит. Верховным судом Северной Осетии к пожизненному сроку лишения свободы был приговорен оставшийся в живых боевик Нурпаши Кулаев.