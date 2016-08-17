Ставрополь, 17 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Вечернее преступление

В Ставропольском крае под суд пойдет житель Пятигорска за изнасилование девочек-подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Следствию известно как минимум о двух эпизодах изнасилований, а также насильственных действиях, развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетней. Предположительно, 18-летний парень из Пятигорска во время застолья заманил девушку в комнату, избил и совершил действия сексуального характера, угрожая в последующем изнасиловать ее.

Девушке удалось вырваться и рассказать обо всем подруге.

Позже под воздействием наркотиков обвиняемый изнасиловал 15-летнюю девушку и совершил другие сексуальные преступления в отношении нее. После он снова вступил с нею в половую связь и совершил развратные действия.

При расследовании преступлений выяснилось, что парень уже был судим за грабеж и кражу. Он арестован и ждет суда. Ему уже предъявлены обвинения.