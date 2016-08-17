На Ставрополье девочки-подростки стали жертвами насильника
Ставрополь, 17 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум.
В Ставропольском крае под суд пойдет житель Пятигорска за изнасилование девочек-подростков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.
Следствию известно как минимум о двух эпизодах изнасилований, а также насильственных действиях, развратных действиях и половом сношении с несовершеннолетней. Предположительно, 18-летний парень из Пятигорска во время застолья заманил девушку в комнату, избил и совершил действия сексуального характера, угрожая в последующем изнасиловать ее.
Девушке удалось вырваться и рассказать обо всем подруге.
Позже под воздействием наркотиков обвиняемый изнасиловал 15-летнюю девушку и совершил другие сексуальные преступления в отношении нее. После он снова вступил с нею в половую связь и совершил развратные действия.
При расследовании преступлений выяснилось, что парень уже был судим за грабеж и кражу. Он арестован и ждет суда. Ему уже предъявлены обвинения.