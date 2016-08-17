Уфа, 17 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум.



ufacity.info Герб Уфы

Осенью в Башкирии наряду с думскими выборами состоятся еще довыборы депутатов Государственного Собрания РБ по двум округам и муниципальные кампании в Советы городских округов, городских и сельских поселений. Одной из наиболее конкурентных станет кампания в Уфимский горсовет, где 18 из 36 депутатов будут избираться по одномандатным округам и 18 по партийным спискам. При этом опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечают, что 18 сентября в Уфе не просто пройдут выборы в горсовет — состоится референдум доверия мэру столицы Башкирии Иреку Ялалову.

Несмотря на то, что муниципальные кампании традиционно проигрывают по популярности федеральным выборам, в Уфе ожидается политическая активность. Фактически, осенью состоятся не просто выборы депутатов Уфимского горсовета, но референдум доверия мэру столицы Башкирии Иреку Ялалову, уверен политолог Дмитрий Михайличенко. Срок полномочий уфимского градоначальника истекает одновременно со сроком действующего депутатского корпуса.

«Осенью 2016 года у Ялалова есть все шансы быть переизбранным на новый срок. Несмотря на определенную критику работы мэра, администрации Уфы удалось подготовиться и провести международные саммиты ШОС и БРИКС в Уфе на высоком уровне. Именно это позволило Ялалову занять первую строчку в июльском Национальном рейтинге мэров и стать шестым по итогам 2015 года. Серьезной общественной критике из-за состояния дорог в Уфе подвергся градоначальник и весной 2016 года, однако уже к лету муниципалитету удалось отремонтировать наиболее значимые магистрали города. В целом, периодичность критики определяется глубиной кризисных волн экономики и, соответственно, уровнем социальной напряженности», — считает Михайличенко.

Весной 2016 года республиканские СМИ сообщали о конфликте Ялалова со своим заместителем Александром Филипповым, однако сам мэр позднее опроверг эту информацию. В то же время имя вице-мэра Филиппова неоднократно фигурировало в контексте журналистских расследований серьезных коррупционных дел. Некоторые эксперты связывают регулярные информационные вбросы с избирательной кампанией в совет городского округа.

«Что касается Ялалова, то его умение вести конструктивный диалог положительно сказывается на рейтинге градоначальника, который различными политическими силами республики воспринимается как конвенциональная фигура опытного хозяйственника, предпочитающего не участвовать в политических играх», — отмечает Дмитрий Михайличенко. — В итоге, Ялалов оказывается выгоден практически всем, поскольку в своей деятельности сосредоточен исключительно на проблемах города, а не на политической борьбе».

По мнению экспертов, особенностью муниципальных выборов является видимость партийной борьбы. «Фактически партийная принадлежность на этих выборах не играет определяющей роли, гораздо важнее, какими ресурсами обладают кандидаты и что они хотят привнести в развитие инфраструктуры. Основными соперниками в избирательной кампании являются представители бизнеса, топ-менеджмент, различного рода управленцы, которые рассматривают депутатский мандат как средство для лоббирования своих коммерческих интересов. Бизнесмены предпочитают не вкладываться в кампанию, а идти от какой-либо партии. Причем, для них не имеет принципиального значения политическая платформа партии», — отмечает экономист Константин Кузьминых.

В предстоящих выборах в Уфимский горсовет будут участвовать 8 политических объединений, которые смогли зарегистрировать своих кандидатов в одномандатных округах, еще 9 человек пойдут самовыдвиженцами. Стоит отметить, что списки смогли зарегистрировать лишь 5 партий — четыре парламентских и «Патриоты России». В списках партий не менее 40% составляют руководящие работники, директора компаний. В списке единороссов практически все кандидаты занимают руководящие должности. При этом лишь 15 из 27 кандидатов — представители бизнеса, остальные работают в социальных и общественных организациях. Доля управляющего персонала в списке КПРФ составляет 44%, в списке «Справедливой России» — 48%, и, наконец, в списке «Патриотов России» — 42%. Наименее представительный список зарегистрировала ЛДПР, где лишь три кандидата занимают руководящие должности.

Аналогичная ситуация в одномандатных округах. Из 83 зарегистрированных кандидатов 50 — директора, собственники бизнеса и руководящие работники. В итоге, если в списках среднее представительство бизнеса составляет порядка 45%, то в одномандатных округах оно достигает 60,2%. Учитывая низкую явку уфимцев во время последних муниципальных выборов, можно было бы предположить, что депутатские места распределятся схожим с 2012 годом образом, считает Кузьминых. Тогда «Единая Россия» получила 21 мандат, по пять мест досталось КПРФ и ЛДПР, трех депутатов провела «Справедливая Россия». Кроме того, в Совет городского округа прошли еще два самовыдвиженца.

Однако этой осенью явка скорее всего будет несколько выше из-за думской кампании. Тем не менее, основными претендентами на депутатские места остаются «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и, отчасти, ЛДПР. «Праймериз «Единой России» и список выдвиженцев от партии власти свидетельствует, состав уфимского горсовета серьезно поменяется, что соответствует тренду на обновление партии власти», — отмечает Константин Кузьминых.

«В таких условиях при любом политическом раскладе вероятность переизбрания Ялалова достаточно велика. Как компромиссная фигура, Ялалов устраивает и основные политические силы в Уфе и республике, и аполитичный бизнес. Важнейшей задачей уфимских депутатов на ближайшие годы станет развитие городской инфраструктуры и создание условий для развития предпринимательства», — отмечает Дмитрий Михайличенко.