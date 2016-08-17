Волгоград, 17 августа, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В Волгограде, где к чемпионату мира 2018 года возводится новый стадион, строители приступили к монтажу кровли главного спортивного объекта мундиаля. Как сообщили ИА REGNUM в генеральной подрядной организации АО «Стройтрансгаз» 17 августа, сначала рабочие смонтируют основную несущую металлоконструкцию — компрессионное кольцо. Оно будет удерживать в натянутом состоянии вантовую систему кровли на высоте 40 метров.

stroytransgaz.ru Строящийся стадион к ЧМ-2018

Конструкция напоминает велосипедное колесо: ванты расходятся от центра крыши и крепятся к компрессионному кольцу, которое располагается по периметру стадиона. Само кольцо состоит из 44 равных частей, каждая из которых весит около 30 тонн. Общая длина стальных тросов составит около 7 км. Когда эти работы будут завершены, строители приступят к устройству горизонтальных покрытий кровли.

Ведется на будущей спортивной арене и внутренняя отделка помещений. Рабочие уже перешли к обустройству пола первого этажа стадиона. На остальных этажах арены полы уже готовы к чистовой отделке, которая начнется, в соответствии с графиком, весной следующего года. Также строители продолжают монтаж основных металлоконструкций стадиона: сборка и монтаж элементов фасада выполнены уже более чем на 15%.

Также по теме: Новый стадион к ЧМ-2018 года в Волгограде получит 7,8 МВт мощности

На будущем стадионе к ЧМ в Волгограде достроили трибуны

Как сообщало ИА REGNUM, при строительстве нового стадиона к ЧМ-2018 года проектировщики предложили ряд оригинальных архитектурных решений. Так, фасад у спортивной арены будет ажурным, а кровля собрана из вантово-мембранных конструкций. Волгоградский стадион стал первый в России опытом проектирования вантовой крыши.

Читай также: На будущем стадионе к ЧМ в Волгограде достроили трибуны

Строители приступили к фасаду будущей «Волгоград-Арены»

Напомним, в рамках подготовки Волгограда к проведению мирового первенства по футболу в Волгограде должен быть построен новый стадион на 45 тысяч мест, отвечающий всем требованиям ФИФА. Его возводят на месте старого Центрального стадиона, который предварительно демонтировали. Ведутся и другие работы по подготовке к ЧМ-2018. Так, в августе был открыт новый терминал С в международном аэропорту Волгограда, гостиницы проходят обязательную квалификацию, приводятся в порядок дороги и объекты инфраструктуры города. В общей сложности региональная и федеральная программы подготовки к ЧМ-2018 включают в себя 69 мероприятий.