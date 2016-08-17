Москва, 17 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Россия и США помогают ООН согласовать параметры мониторинга границы между Турцией и Сирией. Об этом 17 августа в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Совбез ООН принял резолюцию 2165, постановляющей создать миссию по мониторингу двух КПП между Турцией и Сирией. Мы с США помогаем ООН согласовать с сирийским правительством параметры мониторинга», — сказал Лавров.

По его словам, стороны также обсуждают возможность «создать механизм контроля на дороге Кастелло»: «Если мы обеспечим такой контроль, если у нас будет уверенность, что перемирия не будут использоваться для пополнения запасов и рядов террористов, то легче будет договариваться о прекращении огня между правительством и группами, которые присоединились к договорённостям, но регулярно их нарушают».

Напомним, официальная Москва неоднократно заявляла о необходимости закрытия границы между Турцией и Сирией. По словам российской стороны, территория Турции используется для подпитки находящихся в Сирии террористов извне — как финансово, так и ресурсно.