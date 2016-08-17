Рига, 17 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В рамках программы ЕС по перемещению лиц, которым требуется международная защита, в Латвию из Греции 15 августа были доставлены 13 человек (четыре семьи из Сирии), в том числе пять детей дошкольного возраста, сообщает LETA. Всех их разместили в центре по приему ищущих убежища лиц в Муцениеки.

Freedom House Сирийские беженцы

Как стало известно, приехавшие работали в сферах образования, торговли, обслуживания и инженерных наук. В своих заявлениях они указали знание арабского, английского и русского языков, а также языка курманджи.

Напомним, в соответствии с международными процедурами и законом о прошении убежища, пограничники принимают заявления у перемещенных лиц сразу после их прибытия в Латвию, а также знакомят их с правами и обязанностями на время действия процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в рамках программы ЕС по перемещению лиц Латвия уже приняла 69 человек. Первые семьи приехали в начале февраля 2016 года. В конце апреля Управление по делам гражданства и миграции решило предоставить альтернативный статус двум первым семьям, перемещенным из Греции. Это супружеская пара из Эритреи и семья с двумя детьми из Сирии. Также УДГМ решило предоставить альтернативный статус и статус беженца 17 жителям Ирака, Сирии и Эритреи, прибывшим в Латвию.

В целом за два года государство обязалось переместить 531 человека: большинство из стран ЕС — Греции и Италии, и еще 50 человек из третьих стран.