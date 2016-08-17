Вильнюс, 17 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. Договор о приобретение боевых машин пехоты Boxer для Литовской армии будет подписан 22 августа в Министерстве обороны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 августа, такое решение Служба ресурсов обороны Министерства обороны приняла 16 августа, выслушав сообщение рабочей группы по боевым машинам пехоты о переговорах, касающихся покупки боевых машин пехоты, и их результатах.

Heldt Бронетранспортёр «Boxer»

С учетом того, что договор отмечен грифом секретности, СМИ не будет предоставлена возможность наблюдать за церемонией подписания договора. После подписания договора с представителями СМИ встретится руководство Министерства обороны и Литовской армии, а также представитель международной организации по покупке оружия OCCAR, при сотрудничестве которой будут приобретены боевые машины пехоты.

О деталях церемонии подписания договора общественность будет информирована отдельно, подчеркивают в литовском ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ориентировочная сумма сделки — 460 млн евро. Это самая дорогая в истории военная закупка Литвы. Стоимость одного бронетранспортёра — 4,6 млн евро. Литва планирует закупить сто таких боевых машин. Boxer — новейший бронетранспортёр немецкой военной промышленности. Стал поступать на вооружение в 2009 году.

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