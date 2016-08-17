Москва, 17 августа, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Не стоит «искать блох» в ограничениях на общение России с Ираном. Об этом 17 августа в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM А деньги — это божество США

«Если кому-то хочется искать блох в ограничениях на общение с Ираном, то мы должны будем разобраться в том, как большое количество денег из США попало в Иран, почему переводы были в долларах, что запрещено законом», — сказал Лавров.

По его словам, главной задачей на сегодня является налаживание координации в урегулировании кризиса: «Обсуждается это по линии военных, спецслужб, МИДов. Мы во всех форматах обсуждаем конкретные механизмы воплощения договорённостей от 15 июля, когда госсекретарь США Джон Керри посетил Москву».

Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили, что Россия согласовала с Ираном и Ираком использование воздушного пространства этих стран для пролета крылатых ракет «Калибр» для борьбы с террористами. Спустя несколько часов после этого заявления ведомство сообщило об атаке на позиции террористов под Алеппо, совершённых после вылета самолётов с иранского аэродрома Хамадан.