Вильнюс, 17 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Литве было добыто 39,7 тыс. м3 нефти — на 16% меньше, чем за такой же период 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в Министерстве защиты окружающей среды, добыча нефти сокращается из-за того, что иссякают ресурсы разведываемых мест ее скопления.

M1kha Добыча нефти

По словам директора Литовской геологической службы при Министерстве охраны окружающей среды Йонаса Саткунаса, количество нефти не вырастет, если не будут вкладываться инвестиции в разведку новых мест скопления нефти на новых лицензированных площадях на суше и в акватории Балтийского моря.

Сейчас нефть в Литве добывается из 67 скважин в 15 детально исследованных местах скопления нефти. Это залежи в Гиркаляй, Кретинге, Наусодисе, Аглуоненый, Вежайчяй, Лижяй, Аблинге, Вилкичяй, Поцяй, Дегляй, Сакучяй, Пету Шюпаряй, Шюпаряй, Генчяй и Шилале.

Разрешения использовать углеводородные источники (осуществлять поиск и добычу) выданы семи компаниям: АО Lotos-Geonafta, ЗАО Minijos nafta, ЗАО Manifoldas, ЗАО Genčių nafta, ЗАО LL Investicijos, ЗАО TanOil и ЗАО Diseta.