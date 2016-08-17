В Литве практически закончилась нефть
Вильнюс, 17 августа, 2016, 13:34 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года в Литве было добыто 39,7 тыс. м3 нефти — на 16% меньше, чем за такой же период 2015 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 августа, в Министерстве защиты окружающей среды, добыча нефти сокращается из-за того, что иссякают ресурсы разведываемых мест ее скопления.
По словам директора Литовской геологической службы при Министерстве охраны окружающей среды Йонаса Саткунаса, количество нефти не вырастет, если не будут вкладываться инвестиции в разведку новых мест скопления нефти на новых лицензированных площадях на суше и в акватории Балтийского моря.
Сейчас нефть в Литве добывается из 67 скважин в 15 детально исследованных местах скопления нефти. Это залежи в Гиркаляй, Кретинге, Наусодисе, Аглуоненый, Вежайчяй, Лижяй, Аблинге, Вилкичяй, Поцяй, Дегляй, Сакучяй, Пету Шюпаряй, Шюпаряй, Генчяй и Шилале.
Разрешения использовать углеводородные источники (осуществлять поиск и добычу) выданы семи компаниям: АО Lotos-Geonafta, ЗАО Minijos nafta, ЗАО Manifoldas, ЗАО Genčių nafta, ЗАО LL Investicijos, ЗАО TanOil и ЗАО Diseta.