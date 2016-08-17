Вильнюс, 17 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. В отчете о политике регулирования Литвы, опубликованном Организацией экономического сотрудничества и развития в 2015 году, утверждается, что ветеринарный контроль и контроль над продуктами питания, осуществляемый Государственной продовольственно-ветеринарной службой Литвы, является эффективным и соответствует рекомендациям хорошей практики, а уровень безопасности продуктов питания в Литве соответствует нормам и целям ЕС. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 августа, заявление с такими тезисами распространила Государственная продовольственно-ветеринарная служба.

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Служба сообщает, что «Государственная продовольственно-ветеринарная служба — одна из первых учреждений ЕС по государственному контролю, реорганизованных и переформированных таким образом, чтобы весь процесс производства продуктов питания и их поставки потребителям можно было эффективно контролировать во избежание бюрократического сотрудничества нескольких учреждений по контролю». На примере такой модели в ЕС и некоторых других третьих странах уже работает множество государственных учреждений, ответственных за безопасность и качество продовольствия. Эта модель признана примером для подражания в отчетах Всемирного банка, Всемирной организации охраны здоровья животных, Организации экономического сотрудничества и развития, говорят сами о себе литовские ветеринары.

«Экспорт в 170 стран — это признание, что в Литве производятся и экспортируются продукты питания высочайшего качества, которые соответствуют требованиям не только ЕС, но и соответствующей страны, куда они экспортируются. Эффективность действующей в Литве продовольственно-ветеринарной системы постоянно оценивают и подтверждают эксперты Службы Еврокомиссии по безопасности продуктов питания. С 2011 года специалисты этого учреждения провели в Литве 24 аудита, в выводах которых предоставляются рекомендации для совершенствования деятельности, но никогда не были установлены системные несоответствия», — говорится в сообщении службы.

Напомним, в Литве продолжается скандал вокруг продажи на рынке зараженных пельменей компании Judex. В них обнаружена сальмонелла, кишечная палочка, и смертельно опасная бактерия листерия. Первоначально пельмени были преднозначены для российского рынка. Подозревается, что Государственная продовольственно-ветеринарная служба умышленно «не заметила» и даже подделала документы анализов, сделав заключение, что продукты в порядке. На этом якобы настаивал и депутат Сейма Литвы от фракции партии «Порядок и справедливость» Пятрас Гражулис. Однако зараза была обнаружена российскими специалистами, а пельмени в итоге стали продавать на литовском рынке. Глава службы Йонас Милюс, как и депутат Гражулис, отрицают обвинения. Последний заявляет, что весь скандал — политическая кампания против него с целью дискридитации накануне парламентских выборов.

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