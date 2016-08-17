Владимир, 17 августа, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Многочисленные нарушения в использовании бюджетных денег выявила Счетная палата РФ в деятельности Арбитражного суда Владимирской области и областного суда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Счетной палаты, нарушения касаются и составления бюджетных смет, и госзакупок.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Одним из самых крупных нарушений названо заключение сомнительных госконтрактов на сканирование документов Арбитражного суда. Так, Арбитражный суд заключил четыре одинаковых контракта по сканированию дел и документов. Их общая сумма составила 2,1 млн рублей. Но при этом в самом суде есть необходимое оборудование и подразделение, сотрудники которого вполне могут выполнить эту работу.

В итоге сканирование документов проводилось и вовсе «третьими лицами», с которыми у суда нет трудовых отношений. Вся работа проводилась на сканерах, которые принадлежат областному суду.

«Указанные факты свидетельствуют о том, что арбитражный суд не требовал исполнения отдельных пунктов государственных контрактов, а исполнители не имели намерения их исполнять», — цитирует пресс-служба аудитора Счетной палаты Татьяну Блинову.

К слову, в сообщении отмечается, что фигурировавшие в документах фирмы якобы оказывали услуги еще 25 судам на общую сумму в 21,2 млн рублей, что может говорить о системности нарушений.

В деятельности Владимирского областного суда Счетная палата обнаружила факты нецелевого использования бюджетных денег и грубые нарушения в документации.

Кроме того, аудиторы нашли в документации судов необоснованное завышение суммы контрактов, превышение лимита госзакупок, госзакупки, не включенные в план-график и нарушения антимонопольного законодательства. Всего нарушения «тянут» почти на 500 тысяч рублей. Информация по ним передана в Генпрокуратуру РФ и Верховный суд РФ.