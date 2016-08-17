Москва, 17 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Россия не нарушала резолюцию ООН 2231. Об этом 17 августа в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Vitaly V. Kuzmin СУ-27

«Никаких поводов подозревать Россию в нарушении резолюции 2231 не имеется. Согласно резолюции, нужно согласовывать с ООН поставку, продажу и передачу Ирану вооружения», — сказал Лавров.

По его словам, ничего из перечисленного «не происходило»: «Боевые самолёты с согласия Ирана используются ВС РФ для участия в антитеррористической операции в Сирии по просьбе законного сирийского руководства, с которым сотрудничает и Иран».

Напомним, накануне в Минобороны РФ сообщили, что Россия согласовала с Ираном и Ираком использование воздушного пространства этих стран для пролета крылатых ракет «Калибр» для борьбы с террористами. Спустя несколько часов после этого заявления ведомство сообщило об атаке на позиции террористов под Алеппо, совершённых после вылета самолётов с иранского аэродрома Хамадан.