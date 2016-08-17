Оттава, 17 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. Продолжительность жизни можно увеличить в среднем на 18 лет, если поддерживать физическую активность и не курить. К такому выводу пришли специалисты, изучившие данные о здоровье жителей Канады, результаты исследования опубликованы изданием PLOS Medicine.

Эдуард Мане. Портрет родителей Месье и мадам Мане (фрагмент). 1860

Коллектив специалистов под руководством доктора Дага Мануэля использовал специальный алгоритм, с помощью которого были проанализированы данные медицинского обследования граждан страны, полученные в 2009—2010 годах. Исследование выявило самые опасные черты в бытовом поведении населения Канады.

Так, согласно анализу, нездоровый образ жизни сокращает ее продолжительность на шесть лет. При этом 26% смертей происходит в связи с курением, 24% — из-за отсутствия физической активности, 12% — имеют причиной плохое питание и 0,4% смертей связаны с употреблением спиртного.

Те же, кто придерживается здорового образа жизни, в среднем живут дольше на 17,9 лет. Курящие женщины делают свою жизнь короче на 3 года, а курильщики-мужчины — на 3,1 года.