Москва, 17 августа, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В Москве ликвидировали сеть притонов для занятия проституцией. Семейная пара из Московской области организовала 17 притонов в различных районах столицы и вовлекала в занятия проституцией девушек из других регионов страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Борис Григорьев. Марсельская жрица любви (фрагмент). 1923

«Подозреваемые занимались вовлечением девушек в занятие проституцией преимущественно из других регионов страны. Для них проводились профессиональные фотосессии. Анкеты девушек размещались на Интернет-сайте. Сами притоны находились в арендуемых квартирах в Западном и Центральном административных округах Москвы», — заявили в МВД.

В ходе проверок были изъяты учетные записи клиентской базы, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, графики работы девушек и бухгалтерская документация.

Добавим, помимо супружеской пары, задержаны три диспетчера и водитель-помощник. 17 девушек привлечены к административной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ (организация занятия проституцией).