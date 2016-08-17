Анкара, 17 августа, 2016, 13:15 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Власти Турции заявили 17 августа, что обвинения Анкары со стороны ФРГ в поддержке исламизма является отражением «больного воображения» Берлина, сообщает Reuters.

Очередной разлад в отношениях между ФРГ и Анкарой произошел, после того как германская телерадиокомпания ARD опубликовала часть конфиденциального доклада правительства Германии, в котором была приведена информация, связывающая президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и правительство Турции с исламистскими и террористическими группировками.

В докладе указывается, что Турция стала «центральной платформой для исламистских группировок».

В ответ на сюжет германских СМИ МИД Турции распространил заявление, в котором назвал эти обвинение плодом нездоровой фантазии.

«Эти обвинения являются очередной демонстрацией больного воображения, с помощью которого на протяжении некоторого времени пытаются ослабить нашу страну, делая заявления в отношении нашего президента и правительства», — говорится в документе дипломатического ведомства.

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