Владимир, 17 августа, 2016, 13:08 — ИА Регнум. Примерно за два месяца до начала отопительного сезона жилой фонд Минобороны РФ во Владимирской области готов к нему только на 11%. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник Государственной жилищной инспекции региона Сергей Шахрай, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу областной администрации. При этом среднеобластной уровень готовности приближается в 80%.

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«По фактам выявленных нарушений в отношении управляющей компании ООО «ГУЖФ» составлен 21 протокол на общую сумму 4,95 млн рублей. Мы уже направили письмо командующему войсками Западного военного округа Андрею Валерьевичу Картаполову», — цитирует пресс-служба слова Сергея Шахрая.

В целом же по региону хуже всего готовы к зиме в Камешковском, Суздальском, Вязниковском и Ковровском районах. Также плохие показатели у Коврова. В этих районах специалисты жилинспекции проведут повторные проверки.

ИА REGNUM отмечает, что одна из основных проблем, с которыми сталкиваются коммунальщики, — высокая степень износа тепловых сетей. Так, во Владимире трубы изношены на 60%. Именно этот факт становится причиной прорывов на теплосетях в большинстве случаев.