Севастополь, 17 августа, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Севастополе объявлен карантин в двух районах города из-за выявленных там сорняков: на территории одной из железнодорожных станций и на предприятии по перевалке зерна. Об этом сообщает пресс-служба департамента сельского хозяйства города Севастополя.

Подсолнухи

«В ходе проведения Управлением по земельному и фитосанитарному надзору Департамента сельского хозяйства города Севастополя карантинного фитосанитарного обследования территории одной из ж/д станций ФГУП «Крымская железная дорога» города Севастополя был выявлен карантинный сорняк — ценхрус длинноколючковый», — сообщает пресс-служба департамента.

«При обследовании территории одного из предприятий города Севастополя, которое занимается перевалкой зерна, был выявлен еще один карантинный сорняк — повилика полевая», — указывается в сообщении.

Очаг поражения в обоих случаях составил 1 га.

От ценхруса часто страдают посевы подсолнечника, овощных и бахчевых культур, виноградники, луга и пастбища. При его попадании вместе с кормом в полость рта, у животных повреждается слизистая оболочка, появляются опухоли и язвы.

Повилика является переносчиком вирусных болезней растений, тем самым снижая урожай сельскохозяйственных растений и качество продукции. Скошенные травы, зараженные повиликой, плесневеют, а у животных при скармливании вызывают заболевания.

Отметим, что в начале августа в Севастополе было объявлено о введении карантинных фитосанитарных зон в связи с вирусом в садоводческих хозяйствах в ряде районов округа. В минувшем году вирус поразил виноградники агрофирмы «Золотая балка» в Балаклавском районе Севастополя.