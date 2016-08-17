Астана, 17 августа, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Комитет государственных доходов (бывший налоговый комитет — ИА REGNUM ) Министерства финансов Казахстана всерьез принялся за борьбу с компаниями, выплачивающими зарплату в конвертах. В качестве одной из мер в СМИ ежемесячно будут публиковать списки компаний, которые, в целях уклонения от налогов, работают по так называемой «серой» схеме. А таких фирм, судя по всему, в стране немало.

Peggy Marco Зарплата в конверте

К примеру, только по Алма-Ате управлением государственных доходов выявлены более 120 работодателей, укрывших от налоговых органов более 650 миллионов тенге (130 млн руб.) фонда оплаты труда. В результате им было дополнительно начислено налогов на сумму 65 миллионов тенге (13 млн руб.).

«Заработная плата «в конвертах» не гарантирует правовой защищенности в случае нарушений законодательства, как работникам, так и работодателям. При увольнении, сокращении или в случае болезни сотрудник не может рассчитывать на компенсацию. Это лишает его конституционного права на защиту своих законных интересов в судебном порядке, а также возможности получить впоследствии достойную пенсию, кредиты в банке, то есть неофициальная выплата доходов работающему населению влечет за собой и социальную незащищенность работников», — указывается в сообщении.

Следует отметить, что попытки ликвидировать «серую» зарплату предпринимаются давно. К примеру, в начале 2010 года председатель Налогового комитета Министерства финансов Казахстана Даулет Ергожин тоже призывал граждан отказаться от практики «серых» зарплат.

«Нужно время от времени задумываться и о будущем, так как текущие платежи, получаемые в конвертах, в любом случае не скапливаются, в основной массе тратятся, поэтому огромное пожелание ко всем работникам — получать зарплату «в белую». Если вы официально получаете зарплату 20 тысяч тенге в месяц, а «в конвертах» получаете 100 тысяч тенге, при этом скопили за определенное время какую-то сумму и сделали приобретения, которые не соразмерны вашей двадцатитысячной зарплате, то к вам в случае введения всеобщего декларирования будут очень большие вопросы по поводу того, откуда вы получили соответствующий доход», — предупреждал Ергожин.

Однако всеобщее декларирование доходов, которое планировали вводить поэтапно — в 2011 году для чиновников, банкиров и работников национальных компаний, в 2012 году — для всех остальных граждан — в намеченные сроки не появилось.

Как пояснил в ноябре в 2012 года министр финансов Казахстана (на тот момент) Болат Жамишев, для введения всеобщего декларирования необходимо провести большую работу.

«К 2014 году осуществить подготовку законодательной базы, а также создание центров обработки данных и расширение работы call-центра. В первом полугодии 2014 года намечено предоставление первой декларации работниками госучреждений, а также работниками госпредприятий, национальных холдингов, национальных институтов развития, нацкомпаний. В 2015 году указанные лица должны будут представлять очередную декларацию по итогам 2014 года. В 2015 году первоначальная декларация работниками прочих учреждений и госпредприятий, помимо тех, которые в 2014 году представляли. И очередная будет для тех, кто первоначальную сдал в 2014-м и госслужащие. В 2016 году предоставление первоначальной декларации всеми остальными лицами, ну и в 2017 году предоставление уже всеми физическими лицами очередной декларации», — рассказал тогда Жамишев.

В феврале 2014 года депутат парламента Турсунбек Омурзаков предложил ужесточить ответственность работодателей за «зарплаты в конвертах». Появление такой депутатской инициативы давало понять, что сроки введения всеобщего декларирования доходов вновь будут пересмотрены. И действительно, в марте 2014 года Национальная палата предпринимателей «Атамекен» сообщила, что всеобщее декларирование вводится с 2015 года — для чиновников, и с 2016 года — для всех остальных совершеннолетних граждан Казахстана и лиц, имеющих вид на жительство.

Однако в ноябре 2015 года президент Казахстана подписал закон о поэтапном переходе на всеобщее декларирование доходов, согласно которому первый этап (госслужащие) было решено реализовать с 2017 года, а второй этап (остальное население) — с 2020 года.

Но, как оказалось, наличие закона не определяет точные сроки. В июне 2016 года группа казахстанских депутатов выступила за отсрочку введения всеобщего декларирования: первый этап предложили перенести с 2017 года на 2020 год, второй этап — с 2020 года на 2025 год, «до полного обеспечения сельских населенных пунктов интернет-связью».

Однако в Министерстве финансов в ответ заявили, что Казахстан более чем готов.

«Инфраструктура вся готова. Формы декларации простые. Для большинства населения без сверхдоходов и крупных приобретений декларация будет ограничиваться всего лишь одним листочком», — заявил министр финансов Бахыт Султанов.

Отметим также, что сегодня в казахстанском обществе активно муссируются слухи о грядущей девальвации национальной валюты, что может значительно ударить по сбережениям населения. Казахстанская казна на фоне низких цен на нефть не может похвастать сверхдоходами, поэтому налогам уделяется большое внимание. В феврале 2016 года даже старшая дочь президента Казахстана, Дарига Назарбаева, занимающая пост вице-премьера республики, обратилась к гражданам страны с призывом «иметь совесть» и платить налоги, нравится им это или нет.

Напомним, что помимо «конвертов» у казахстанских работников есть и другая немаловажная проблема. Речь идет о долгах работодателей перед сотрудниками. По состоянию на 15 июля задолженность по зарплате в стране составляла 1 млрд 472 млн тенге (276,1 млн рублей).

При этом среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в июле 2016 года составила 143 650 тенге (28 730 руб.).