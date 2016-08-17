Москва, 17 августа, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Из России лепят образ врага, причём как в СМИ США, так и в политических элитах. Об этом 17 августа в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски врага

«Мы, конечно, слышим и видим русофобию, которая зашкаливает в американских СМИ. Из нас лепят образ врага, всемирного злодея, пытаются валить всё подряд на Россию — как многие деятели не только из СМИ, так и из сферы политики, в том числе и представители администрации», — сказал Лавров.

По его словам, какое-то время назад, «когда до выборов было далеко», российская тема «вообще ушла в США на второй план в дискуссиях»: «Нас называли «региональной державой». Это было полезно для США, когда эта тема не использовалась, потому что это позволяло сосредоточиться на реальных проблемах Америки. Но каким-то неожиданным образом с началом избирательной кампании российская тема зазвучала громко, потом всё громче, а сейчас стала чуть ли не центральной, а в последнее время — вообще виток русофобской истерии. Не хочу комментировать ничего, будь то «российские хакеры, или что-то другое. Это нечистоплотные приёмы, не хочу их комментировать».

Напомним, выборы в США состоятся в ноябре 2016 года. За пост президента США поборются кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон и представитель республиканцев Дональд Трамп.