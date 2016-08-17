Миасс, Челябинская область, 17 августа, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Челябинской области администрация города Миасса выделила инвалиду первой группы участок под индивидуальное жилищное строительство, расположенный в заболоченном месте. Земля была предоставлена ещё летом 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Болото. Полесье

Выделенный участок не устроил инвалида Андрея Редькина, поскольку расположен на окраине города в заболоченном месте неподалеку от озера Ильменское города Миасса. Постановлением администрации Миасского городского округа от 5 июня 2014 года №3516 этот участок, площадью 1325 кв. м., был предоставлен для строительства. Обращение гражданина в администрацию Миасса не помогло. Чиновники тогда посчитали участок пригодным для застройки. Инвалид-колясочник обратился к общественникам, которые в свою очередь потребовали у мэрии разъяснений. После этого все участники разбирательства выехали на место, где и обнаружилось состояние земли, на которой было предложено строительство. Добраться до участка оказалось проблематично из-за бурелома и заболоченности подходов, но и сам надел оказался в болотистом месте.

По словам представителей администрации Миасса, о состоянии участка они не знали. Объяснения причин незнания были просты: «участки выделялись при бывшем главе города».

Чиновники администрации Миасса, убедившись в непригодности для инвалида первой группы участка под застройку, пообещали выделить другой, приемлемый надел, либо обеспечить инвалида социальным жильем. В настоящее время Андрей Редькин проживает в съемной квартире с престарелой матерью, которая также является инвалидом.

Отметим, выделение участков, зачастую непригодных для строительства индивидуального жилья, по программам для различных категорий граждан, периодически происходит как по всей стране, так и в Челябинской области. Так, в июле 2016 года были выделены участки под жилищную индивидуальную застройку 45 многодетным семьям Челябинска, которые также оказались непригодными. Наделы были расположены в болоте, где рос камыш.

В комитете по управлением имуществом Челябинска признали, что участки непригодны, и пообещали найти другие. Примечательно, что чиновники соглашаются лишьтогда, когда их фактически «ткнут носом» в болото. То есть пока правоохранительные органы, например прокуратура, не затеят разбирательство по фактам выделения такой земли.

Отметим, подобные болотистые либо отдаленные участки могут быть освоенными, но лишь с большими финансовыми затратами. Болотистый участок можно «осушить», отсыпав соответствующими материалами и поставив более мощный фундамент, а к удаленному участку подтянуть коммуникации. Однако это затратное дело, непосильное для обычных граждан.