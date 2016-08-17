Москва, 17 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. 8−9 сентября 2016 года в Калининграде на VIII Международном Балтийском транспортном форуме эксперты обсудят эффективные механизмы развития инфраструктуры и попытаются ответить на самый актуальный вопрос — как можно сэкономить в сегодняшних условиях.

Клод Моне. Порт. 1871

Промышленность Северо-Запада России опирается на развитую инфраструктуру и близость к зарубежным рынкам, поэтому появление в регионе новых мощностей вполне способно создать задел для перехода от экспорта сырья к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, например, газохимической продукции высоких переделов. Подобная стратегия позволит существенно снизить транспортную составляющую для многих отраслей промышленности, считает один из спикеров VIII Балтийского транспортного форума Михаил Ерофеев, генеральный директор ООО «Мультимодальный комплекс Усть-Луга».

«Самое важное — это то, что груз сегодня становится не только объектом перегрузки, а еще и производственным продуктом», — отметил Михаил Ерофеев.

«В промышленной зоне порта Усть-Луга спроектирован «Балтийский карбамидный завод» (дочерняя компания группы «ИСТ»). Завод по производству карбамида и аммиака стоимостью более 50 млрд руб предполагается построить в 2018 г., начать выпуск продукции — к 2019 г. «Завод специально спроектирован рядом с морским портом, — уточнил Михаил Анатольевич Ерофеев. — По трубе приходит исходное сырье (газ) для выработки карбамида, на заводе будет производиться жидкий аммиак и карбамид, и все это будет грузиться по транспортеру и трубе на терминал, и дальше на корабль. То есть производственная часть вынесена таким образом, чтобы до минимума свести транспортные издержки. Сегодня доля затрат на перемещение товара в нашей стране составляет 25−40% от стоимости продукции, а трубопроводный транспорт у нас по определению самый дешевый. Завод будет расположен вдалеке от населенных пунктов, но нагрузку на транспортную инфраструктуру он создавать не будет. Это один из подходов к реализации таких вот проектов. По сути, создаваемый проект индустриального парка на припортовой территории морского порта Усть-Луга будет являться нефтехимическим кластером. Это когда одна компания работает на исходном сырье другой и создается более высокий передел продукции — продукт с более высокой добавленной стоимостью. Подробнее обо всем я расскажу на конференции».

Михаил Ерофеев выступит на Балтийском транспортном форуме с докладом «Мультимодальный хаб Усть-Луга — пример в развитии морских портов третьего поколения».

Среди участников форума: Федеральное агентство морского и речного транспорта, Министерство развития инфраструктуры Калининградской области, Генеральное консульство Литовской Республики в Калининграде, РОСМОРПОРТ, «Сбербанк России», «Газпром нефть», Федеральная грузовая компания, ОАО «РЖД», Литовские железные дороги, Белорусская железная дорога, Bombardier Transportation Baltics, BELINTERTRANS-LIETUVA, Клайпедская стивидорная компания (КLАSCО), АО «РЖД Логистика», Линии МАНН, DB Port Szczecin, ГРАДАЛОГИСТИК, Boskalis LLC, Балтийская Стивидорная Компания, «Газпромбанк Лизинг».

Восьмой международный Балтийский транспортный форум будет проходить при поддержке правительства Калининградской области в Калининграде (отель Radisson Kaliningrad).

Во второй день форума состоится профессиональная экскурсия в Калининградский морской торговый порт.