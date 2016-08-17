Вологда, 17 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Среднемесячная начисленная зарплата в I полугодии 2016 года составила 29 017 рублей и в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 7%. Однако увеличение зарплаты происходило медленнее, чем рост индекса потребительских цен. В итоге реальная начисленная заработная плата сократилась на 1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Вологдастате.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Номинальная начисленная зарплата снизилась у текстильных и швейных предприятий, фирм, производящих резиновые и пластмассовые изделия. Также снижение произошло у производителей транспортных средств и оборудования, у работников организаций, предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в отделе статистики цен и финансов Вологдастата.

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Самая высокая зарплата сейчас в химическом производстве региона — 57,3 тыс. рублей (в 1,5 раза выше, чем в среднем зарабатывают на обрабатывающих производствах области). Немного уступают «химикам» металлурги, которые получают в среднем 54,5 тыс. рублей, а также — финансисты с зарплатой в 49,3 тыс. рублей и производители машин (42,5 тыс.)

Самыми бедными в Вологодской области традиционно остаются работники текстильного и швейного производства. Сейчас они зарабатывают 9,3 тыс. рублей. На следующей ступеньке финансовой лестницы находится персонал гостиниц и ресторанов, получающий ежемесячно 14,6 тыс. рублей. Рыбоводы региона зарабатывают 15,4 тыс. рублей, а продавцы в магазинах — по 16,2 тыс. рублей. Что касается социальной сферы области, здесь зарплаты примерно одинаковы. Работники сферы образования получали в среднем за месяц 23,6 тыс. рублей, сферы здравоохранения и соцуслуг — 23,4 тыс. рублей. Сотрудники организаций отдыха, развлечений, культуры и спорта зарабатывают 24 тыс. рублей.

Добавим, что начало августа долги по зарплате в регионе достигли 46,9 млн рублей. Это почти на 53% меньше, чем годом ранее. Из общей суммы задолженности 30,4% составляют долги перед работниками, занимающимися деревообработкой. 22,4% долгов перед транспортниками, 19% — перед металлургами, а 16,9% — в сельском хозяйстве.