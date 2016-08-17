Волгоград, 17 августа, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Волгоградской области опасный вирус выявлен в Камышинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии, очаги африканской чумы свиней выявлены в частном подворье села Терновка, охотничьем хозяйстве Добринское и природном парке Щербаковский.

Antranias Свиньи

Наличие вируса подтверждено проведенными исследованиями. В первой угрожаемой зоне, в которую вошли села Терновка, Верхняя Липовка, Нижняя Липовка, а также хутор Дубовка, установлен строгий карантин. В ближайшее время там будут отчуждены все свиньи, после чего помещения для содержания скота дезинфицируют. В частных подворьях теперь запрещено выгуливать всех сельскохозяйственных животных.

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Очаг чумы свиней ликвидируют в Руднянском районе Волгоградской области

Во вторую угрожаемую зону попали поселения Камышинского, Дубовского, Жирновского, Котовского и Ольховского районов, а также город Камышин.

Ветеринарные посты работают повсеместно и в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай чумы свиней в этом году был зарегистрирован в Руднянском районе Волгоградской области. Сюда опасный вирус пришел из соседней Саратовской области. Затем падеж свиней от этого заболевания произошел в Еланском районе.

Добавим, что новые случаи заболевания свиней регистрируются в России ежедневно. Всего с начала года было выявлено уже 167 вспышек на территории 20 субъектов РФ. В Саратовской области остается 25 неблагополучных пунктов по данному заболеванию в шести муниципальных районах, полностью ликвидировано три очага АЧС. В зоне риска распространения заболевания у хозяев изъято почти 2,5 тысячи свиней. Ущерб владельцам животных компенсируют. На эти цели направят 11,374 миллиона рублей.