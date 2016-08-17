Ханты-Мансийск, 17 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Семье погибшего в летчика-наблюдателя, разбившегося самолёта А-22 выплатят миллион рублей из резервного фонда правительства Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. Соответствующее распоряжение подписано губернатором округа Натальей Комаровой.

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Напомним, в 85 км от города Урай произошло крушении самолета А-22, принадлежащего ООО «Сибирская база авиационной охраны лесов». Воздушное судно осуществляло полет с целью мониторинга лесных природных пожаров по маршруту лесопатрульного кольца в Кондинском районе Югры. На борту самолета находились два человека лётчик-наблюдатель Дмитрий Бачурин и командир воздушного судна Ринат Абубекиров. В результате крушения самолета летчик — наблюдатель погиб, пилот получил телесные повреждения различной степени тяжести, воздушное судно разрушено.

Уральским следственным управлением на транспорте СКР после проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Следствием рассматриваются две основные версии крушения самолета А-22 — нарушение эксплуатации воздушного судна и отказ техники. Ни одна из них не является на данный момент приоритетной.

Произведен осмотр места происшествия. Тело погибшего направлено в морг на экспертизу. С места происшествия изъяты образцы топлива, документы, находившиеся на борту воздушного судна, а также GPS-навигатор.