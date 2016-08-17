«Гости» Севастополя с Украины увеличивают уголовную статистику
Севастополь, 17 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Значительную часть преступлений в Севастополе совершают приезжие, в том числе с Украины, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольского городского суда по уголовным делам Владимир Решетняк
«К сожалению, львиную долю преступлений совершают наши гости. Гости, которые сюда приезжают на законных основаниях, отдыхающие, скажем так. И также значительный массив преступлений совершается лицами приезжими из различных территорий, в том числе и из Украины», — рассказал севастопольской телекомпании «НТС» Владимир Решетняк.
Количество уголовных дел, поступивших в Севастопольский городской суд за 2016 год, увеличилось на 21%, добавил спикер. Это — более 500 производств. По его словам, это значительно превышает средний российский показатель.
По данным Севастопольского городского суда, основную часть поступивших в суды города уголовных дел составляют кражи. На втором месте — преступления, связанные с распространением наркотиков.
Чаще всего судьи выбирают наказание в виде лишения свободы. При этом прокуратура в большинстве случаев удовлетворена назначенной мерой наказания. Об этом, по мнению заместителя председателя Севастопольского городского суда, говорит статистика апелляционных жалоб — лишь 17% из них инициированы прокуратурой.
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По данным Севастопольстата, численность населения Севастополя на 1 июля 2016 года составила 422 тыс. 19 человек. Миграционный прирост населения в январе-июне 2016 года составил 6 тыс. 057 человек — это на 4 тыс. человек меньше аналогичного периода прошлого года.