Севастополь, 17 августа, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Значительную часть преступлений в Севастополе совершают приезжие, в том числе с Украины, об этом сообщил заместитель председателя Севастопольского городского суда по уголовным делам Владимир Решетняк

Юрий Орлов. Тупик. 1993

«К сожалению, львиную долю преступлений совершают наши гости. Гости, которые сюда приезжают на законных основаниях, отдыхающие, скажем так. И также значительный массив преступлений совершается лицами приезжими из различных территорий, в том числе и из Украины», — рассказал севастопольской телекомпании «НТС» Владимир Решетняк.

Количество уголовных дел, поступивших в Севастопольский городской суд за 2016 год, увеличилось на 21%, добавил спикер. Это — более 500 производств. По его словам, это значительно превышает средний российский показатель.

По данным Севастопольского городского суда, основную часть поступивших в суды города уголовных дел составляют кражи. На втором месте — преступления, связанные с распространением наркотиков.

Чаще всего судьи выбирают наказание в виде лишения свободы. При этом прокуратура в большинстве случаев удовлетворена назначенной мерой наказания. Об этом, по мнению заместителя председателя Севастопольского городского суда, говорит статистика апелляционных жалоб — лишь 17% из них инициированы прокуратурой.

Читайте также: Верховный суд разрешил сносить ларьки в Севастополе

Дело о плате за лифт дошло до Верховного суда

По данным Севастопольстата, численность населения Севастополя на 1 июля 2016 года составила 422 тыс. 19 человек. Миграционный прирост населения в январе-июне 2016 года составил 6 тыс. 057 человек — это на 4 тыс. человек меньше аналогичного периода прошлого года.