Москва, 17 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин считает, что комиссия Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований должна стать постоянным инструментом — соответствующий законопроект нижняя палата парламента рассмотрит осенью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Распределение бюджета

Комиссия создана для осуществления парламентского контроля за корректировкой показателей федерального бюджета на 2016 год. В ее состав включены по семь представителей от Совета Федерации и от Государственной думы.

По оценкам Нарышкина, первый опыт работы комиссии показывает ее эффективность. «Наверное, нам стоит подумать о внесении изменений в законодательство с тем, чтобы этот инструмент был постоянно действующим», — предложил Нарышкин на встрече с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»).

Спикер Госдумы попросил Макарова подготовить соответствующие поправки в Бюджетный кодекс. «Готовьте поправки в законодательство, которые Дума седьмого созыва рассмотрит уже, очевидно, осенью этого года», — сказал Нарышкин.

«Мы готовим соответствующие предложения», — ответил Макаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, устанавливающий особенности бюджетного процесса в 2016 году. Так, в связи с проведением в сентябре выборов в Государственную думу седьмого созыва и началом ее работы не ранее середины октября, переносится до 1 ноября срок внесения в Государственную думу проектов законов о федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2017−2019 годы, а также проекта основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2017−2019 годы. Кроме того, для оперативной корректировки исполнения федерального бюджета в 2016 году устанавливаются дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи правительством без внесения изменения в закон «О федеральном бюджете на 2016 год» до 1 ноября 2016 года. Этим же законом предусматривалось создание комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, предполагалось, что она будет действовать в небольшой промежуток 2016 года.