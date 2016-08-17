Владимир, 17 августа, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области в рамках пилотного проекта откроются шесть клинико-диагностических центров, которые будут обслуживать все района региона, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области. Уже сейчас работу начала три таких центра — на базе Областной клинической больницы, горбольницы №6 во Владимире и Петушинской районной больницы. До конца октября планируют открыть еще три центра.

DarkoStojanovic Диагностический центр

Так, к запуску готовятся клинико-диагностические центры, которые будут работать в Центральных городских больницах Коврова и Мурома, а также в Александровской ЦРБ. Сеть центров продумана таким образом, что охватывает все районы области.

Как уточнили в пресс-службе, для жителей создание сети удобно в первую очередь тем, что для прохождения диагностики не нужно будет ехать в районные больницы. Забор анализов будет производиться в больницах, сельских амбулаториях и ФАПах. После биоматериалы будут поступать уже в лаборатории.