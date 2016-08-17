Севастополь, 17 августа, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Застройка сквера около школы №54 в Севастополе, которая вызывала массовые протесты местных жителей, была остановлена по поручению врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, передает 16 августа «Севастополь Сегодня».

Городской парк. Уильям Чейз. 1888

Территория, которая была ранее отдана под застройку, располагается по адресу Столетовский проспект, 4. В настоящее время металлический забор, огораживающий территорию, полностью демонтирован.

На территории планировалось возвести два корпуса десятиэтажных домов по два подъезда каждый. Небольшой сквер местные жители называют единственной зеленой зоной в своем районе, поэтому подготовка к строительству ранее вызвала серьезное недовольство.

По данным инспектора отдела государственного строительного надзора Сергея Рубина, стройка остановлена в связи с тем, что в 2016 году при подаче извещения в Севгосстройнадзор о начале строительства, застройщиком была предоставлена недействительная декларация на разрешение работ.

Таким образом, разрешительные документы аннулированы согласно принятого правительством города постановления о запрете строительства в севастопольских парках и скверах. Землеотвод на участок был оформлен еще в 2007 году, указал Рубин.

Конфликт между застройщиком и местными жителями по поводу сквера дал о себе знать в феврале 2016 года, когда жители домов по улицам Бориса Борисова и Героев Бреста вышли на протест против возможной застройки сквера.

21 февраля состоялся сход граждан, который собрал порядка 50 человек. В том числе в мероприятии приняли участие заместитель председателя законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, директор департамента Гагаринского района Николай Седов и член общественной палаты Севастополя от заксобрания Иван Комелов.

По словам протестующих, при Украине участок, где располагается сквер, был выделен под «абсурдное» целевое назначение — строительство жилых домов со сквером, несмотря на то, что на территории располагалась зеленая зона.

При этом, как указывали местные жители, по поводу строительства не проводились публичные слушания, сведения о застройке отсутствовали на правительственном сайте, а на месте самого строительства не был установлен информационный щит.