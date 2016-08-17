Ростов-на-Дону, 17 августа, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Православные Дона встретили ковчег с мощами святого праведного Федора Ушакова. Встреча святыни состоялась в храме Пресвятой Троицы Свято-Иверского женского монастыря. Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве 16 августа, в Ростов-на-Дону рака с мощами адмирала флота Российского принесена из Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря, который расположен в Мордовии.

rostoveparhia.ru Встреча святыни в Ростове-на-Дону

С этого же дня и по 20 августа православная святыня доступна для поклонения верующих. Затем рака с мощами проследует в Краснодар, Новороссийск. Встретят ковчег и жители Крыма: святыню доставят в Симферополь, Керчь, Севастополь. Возможность для верующих поклониться мощам святого была организована в рамках празднования 15-летия со дня канонизации праведного воина Фёдора Ушакова и 320-летия со дня создания регулярного военного флота Государства Российского.

Великий флотоводец в боях не потерял ни одного морского судна, ни один из его подчиненных не был пленён. Судьба Фёдора Ушакова почти 20 лет была связана с Кронштадтом, где он впервые стал командиром, но стоит отметить, что славный боевой путь будущий адмирал начал именно на Дону. Фёдор Ушаков служил офицером в Донской (Азовской) флотилии.

Добавим, святыне уже поклонились верующие трёх городов — Рыбинска, Санкт-Петербурга и Воронежа.