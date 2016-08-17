Ташкент, 17 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Ферганский областной суд по уголовным делам Узбекистана приговорил двух жительниц региона к различным срокам заключения за «экстремизм в интернете», сообщил ИА REGNUM представитель областного суда.

Цитата из т/ф «Бремя цыган». реж Борис Соболев. 2016. Россия Осужденная

По его словам, осужденные создали вымышленные аккаунты в социальной сети «Одноклассники», где распространяли идеи джихада и свержения действующей власти.

«Одна из женщин приговорена в пяти годам лишения свободы, другая — к семи годам», отметил собеседник агентства.

В 2016 году власти республики ввели ответственность за распространение идей религиозного экстремизма в СМИ.

В частности, в статью 244−1 «Изготовление, распространение и демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку», было включено дополнение «с использованием средств массовой информации либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети Интернет».

Новый закон также предусматривает введение уголовной ответственности за распространение либо демонстрацию атрибутики или символики религиозно-экстремистских, террористических организаций. Данный вид преступления повлечет за собой наказание вплоть до лишения свободы сроком от трех до пяти лет.