Берлин, 17 августа, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к властям страны с призывом усилить санкционное давление на Россию в связи с обострением ситуации вокруг Крыма, сообщает украинское бюро радиостанции Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Иллюзионист

В интервью Reuters дипломат выразил надежду, что немецкая дипломатия будет более «действенная и жесткая». По словам Мельника, Россия может вторгнуться с территории Крыма на Украину, что станет для всей Европы «действительно роковым» событием.

Он заявил, что после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Москва разместила на полуострове современную военную технику и около 4 тыс. военнослужащих. Таким образом, Украина может ожидать вторжения не только с востока, но и с юга — из Крыма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка украинской диверсии в Крыму была предотвращена сотрудниками ФСБ в ночь на 7 августа. При этом погиб сотрудник ФСБ Роман Каменев. Официальное сообщение поступило 10 августа, и Киев сразу же обвинил Россию в распространении дезинформации.