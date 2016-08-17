Чебоксары, 17 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Чувашия продолжает своеобразно и специфически готовиться к предстоящему Году охраны окружающей среды. Вслед за региональными властями, скандально прогремевшими на всю страну после объявления вне закона сразу 68 особо охраняемых природных территорий, отличился моногород Канаш. В центре города, недалеко от администрации, аллею из наполовину срубленных старых тополей превращают в галерею персонажей. Живые могучие стволы варварски кромсают и потрошат бензопилой, выпиливая из ран образы, которые в данной ситуации больше напоминают надгробия. Это вызвало протест и негодование у жителей, которые обратились в редакцию ИА REGNUM.

Фото Андрея Петрова Канаш. Первый персонаж из «12 месяцев»

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Тополя были вырублены по улице Московской после многочисленных жалоб жителей на тополиный пух. Однако благая идея обернулась. Наполовину свежесрубленные великаны вдохновили отдельные горячие головы на совершенно безумный по своему содержанию проект: живые остовы деревьев решили превратить в персонажей из сказки «12 месяцев».

Первый появившийся истукан с глубоко уходящими в землю корнями вызвал возмущение жителей. Канашцы сочли такой подход не просто безнравственным и неэтичным, а кощунственным и циничным, сам же проект — вызывающим и провокационным. Жутко даже представить, что сделает Природа с этими персонажами весной, когда деревья пустят первые побеги и дадут новые стебли. Неслышимый миру стон обретёт явь.

Вероятно, столь извращённое понимание городского благоустройства родилось после успешного многолетнего проведения в Чебоксарах конкурса по резьбе бензопилой, где соревнуются мастера-резчики со всей страны. Однако участники используют не живые деревья, а обычные строительные бревна, которые на глазах у восхищённой публики превращают в деревянные скульптуры. Эти малые архитектурные формы ручной работы затем украшают детские площадки, парки, скверы.

Биолог Александр Яковлев высказал предположение, что дереву 70−120 лет. «Тополь хотя и растет довольно быстро, но нередко гниет изнутри и часто бывает, что сучья ломаются. Такие деревья подлежат санитарной рубке как источники повышенной опасности. Но в данном случае это не обрезка и не санитарная рубка. Дерево живое и, скорее всего, снова даст побеги. С учётом резьбы, вообще трудно понять «вид разрешенной» деятельности и возникают вопросы, под каким соусом (юридически) все это было представлено», — говорит биолог.

Отметим, что ранее в Чувашии по уровню кощунства отличился Ядринский район, где весьма своеобразно отомстили попавшемуся в капкан хорьку. Как ранее сообщало ИА REGNUM, его чучело не только выставили на всеобщее обозрение, чтобы возрадовались хозяева пострадавших подворий, но и превратили в предмет наглядной антитабачной агитации: в пасть экспоната вложили сигарету. Решение об экспонате принимали на «сельском сходе», при этом в ходе превращения животного в агитматериал «нафантазировали сообща на радостях». Такую инициативу общественность восприняла неоднозначно: если для сельского жителя это, может быть, и рационально-деловой подход — любым способом разделаться с обидчиком, то горожане оценили это как глумление и издевательство.

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