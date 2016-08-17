Тегеран, 17 августа, 2016, 12:28 — ИА Регнум.



ИА REGNUM

Утром 17 августа на открытой сессии Меджлиса (парламента) Ирана обсуждался вопрос о присутствии ВКС РФ на иранской территории.

«Размещение российских военных на авиабазе в Хамадане нарушает Конституцию Ирана. В последние годы Россия проводит противоречивую внешнюю политику, заботясь исключительно о своих интересах. Как только Иран сталкивается с кризисом или трудностями, Москва занимает антииранскую позицию», — приводит слова члена парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Хешматолла Фалахатрише агентство Tasnim News (близкое к КСИР).

Спикер Меджлиса Али Лариджани ответил на обвинение парламентария о нарушении иранской конституции. «России не предоставлена никакая военная база. При этом Тегеран и Москва сотрудничают в региональных делах, особенно в Сирии. Если в СМИ обсуждалась новость о российской авиабазе в Иране, то ее нужно опровергнуть», — цитирует Лариджани агентство Tasnim News.

16 августа российские СМИ распространили информацию о предоставлении для самолетов ВКС России авиабазы в Хамадане для нанесения ударов по позициям боевиков в Сирии. Показано видео первых авиавылетов дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителя-бомбардировщика Су-34 с иранской базы.

Примечательно, что иранские медиа сообщали информацию о предоставлении авиабазы в Хамадане, ссылаясь на российские СМИ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани сразу подтвердил новости об авиабазе, заявив о стратегическом уровне сотрудничества между Тегераном и Москвой.