Якутск, 17 августа, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Почему пенсионера не переселяют из затопленной квартиры, в чём оказался невиновен экс-мэр Нерюнгри, где неполноценно кормили школьников и сколько кандидатов претендуют на кресло главы Нерюнгринского района — в обзоре ИА REGNUM.

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Пятый год по колено в воде

В квартире проживающего в Якутске пенсионера Валерия Терещенко постоянно стоит вода, пишет News.Ykt.ru. Пожилому человеку 71 год, и он вынужден постоянно ходить дома в резиновых сапогах. Затопило не только двор, но и сам деревянный барак. Везде — в коридоре, на кухне, в спальне, в зале — черная зловонная вода. Дом начало топить пять лет назад, когда рядом с ним стали строить дома и магазины. Строители отсыпали стройплощадки, а деревянный дом, оказавшийся в низине, залило сточными водами. «Вы не представляете, что тут творится после дождя. Вода здесь постоянно, она никуда не уходит», — утверждает Валерий Терещенко.

В квартире всё — кровати, тумбы, столы, шкафы, плита — стоит в воде, глубина — 17−25 сантиметров. «Только не подходите к окну, — предупреждает хозяин. — Там можно провалиться в подполье, глубина в этом месте больше полутора метров». В подтверждение своих слов он медленно опускает туда, где должен находиться подвал, швабру — она полностью уходит под воду.

По словам пенсионера, он платит квартплату. Не раз якутянин обращался в управу Строительного округа, ходил в департамент жилищных отношений.

«Сказали, что сейчас нет квартир. Пытался отстоять свои права, но они все равно говорят: «Жилье сейчас предоставить не можем», — говорит Валерий Терещенко.

Его обещали на время поселить квартиру или комнату, а потом уже дать постоянное жилье, но пока взамен затопленного помещения ничего не предоставили. «Обращался в управу Строительного округа, чтобы откачали воду. Они отказали, объяснили, что нет фекалок. Прямым текстом тогда сказали: «Жалуйся хоть Бараку Обаме», — рассказал пенсионер.

Глава управы Строительного округа Виталий Сорочан обещал журналистам разобраться в ситуации и принять меры, но для этого нужно, чтобы пенсионер пришёл к нему со всеми документами. Руководитель Департамента жилищных отношений Игорь Ткаченко отметил, что «нужно всё проверить» и пояснил, что многие люди живут в старых домах без регистрации.

Невиновен!

Нерюнгринский городской суд вторично признал невиновным бывшего главу города Нерюнгри Владимира Русинова, обвиняемого в превышении полномочий, пишет ИА SakhaNews. Более того, оправданный экс-мэр по решению суда теперь имеет право добиваться возмещения материальных затрат и морального вреда. Приговор, если его никто не опротестует, должен вступить в законную силу 20 августа.

Дело на бывшего главу Нерюнгри завели потому, что прокурорская проверка обнаружила: в течение 2,5 лет квартиры по договорам социального найма городской администрацией выделялись в обход очередников. По материалам проверки, на учёте состояли 598 нуждающихся в улучшении жилищных условий горожан, в том числе были малоимущие, инвалиды, многодетные семьи. Кроме того, 1 400 семей ждали расселения из аварийных домов.

Очередь «застыла» в марте 2010 года: с того времени нерюнгринцы квартир по договорам социального найма не получали, и книга учета малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилье, в администрации не велась. Однако в период с марта 2010 года по февраль 2012 года было подписано 284 распоряжения главы города Нерюнгри о выделении квартир. Их обладателями становились люди, ранее не состоявшие на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тогда районная прокуратура обнаружила и другие нарушения жилищного законодательства со стороны городской администрации.

24 марта 2014 года Нерюнгринский городской суд вынес Владимиру Русинову оправдательный приговор, который был обжалован прокуратурой. Дело тянулось еще полтора года, и 10 августа 2016 года окончилось окончательным вынесением Нерюнгриским городским судом оправдательного приговора: Владимир Русинов — невиновен!

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Четверо не прошли

Осталось только 6 претендентов на место главы Нерюнгринского района Якутии. Как пишет Nerungri.Ru, не станут кандидатами электромонтер НПС №19 ООО «Транснефть-Восток» в поселке Беркакит Дмитрий Дёмин, доцент Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта — филиала Дальневосточного государственного университета путей и сообщения» Пётр Макаров, продавец-консультант магазина «Интер-Авто» в Орловской области Алексей Фетисов и директор НГОУ «Технезис плюс» Алексей Юшков. Причину отказа им в регистрации СМИ не указывает, но логично предположить, что будучи самовыдвиженцами, они не смогли собрать достаточное количество достоверных подписей.

В итоге участвовать в выборах будут шесть кандидатов. Из них четверо представляют парламентские партии: действующий глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов («Справедливая Россия»), директор автобазы технологического автотранспорта Виктор Станиловский («Единая Россия»), первый секретарь горкома КПРФ Валерий Соболь и лидер нерюнгринского отделения ЛДПР Андрей Ткаченко. Еще двое желающих возглавить муниципалитет — самовыдвиженцы: управляющий проектами ООО ПСК «Рост» Алексей Бураков и первый заместитель главы Нерюнгринского района Андрей Дорогань.

Неполезное меню для школьников

В пяти школах якутского города Мирный питание учеников было не полноценным, так как не соответствовало калорийности и не было дифференцированно по возрастным группам обучающихся. В меню отсутствовали овощные блюда, фрукты, молочные продукты, витаминные напитки, что не обеспечивало полноценного питания учащихся, пишет Якутск.ру.

Нарушения, допущенные составлявшими меню директорами школ, выявила городская прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора. Питание в образовательные учреждения поставляли сторонние организации, но составлять меню были обязаны директора школ, которые теперь привлечены к дисциплинарной, а также административной ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ («Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения»).