Липецк, 17 августа, 2016, 12:21 — ИА Регнум. В Добринском районе Липецкой области возбуждено уголовное дело об изнасиловании 13-летней школьницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области, в совершении преступления подозревается ее 40-летний отчим.

Эдгара Дега. Интерьер. Насилие. 1869

По данным следствия, подозреваемый с апреля 2015 по август 2016 года вступал в интимную связь с 13-летней падчерицей, когда ее матери не было дома. По словам женщины, она не знала о происходящем, а когда узнала — обратилась с заявлением в полицию.

Усманским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Следователи работают над доказательной базой, по итогам расследования действиям мужчины дадут окончательную юридическую оценку.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.