Москва, 17 августа, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности посла России в Колумбии Павла Сергиева. Соответствующий указ опубликован 17 августа на официальном интернет-портале правовой информации."Освободить Сергиева Павла Артемьевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Колумбии», — говорится в указе.

Bryan Pocius Колумбийский флаг

Ещё одним указом глава государства назначил на должность посла в Колумбии Сергея Кошкина. Отметим, что Сергей Кошкин до возвращения в центральный аппарат МИД России занимал должность посла России в Уругвае. Именно в период его посольской деятельности в этой стране, во многом, благодаря усилиям и активности российского диппредставительств, указом президента Уругвая русский язык получил особый статус — официального языка преподавания в школах как иностранного. А в городе Сан-Хавьер, где выходцы из России составляют 98 процентов населения, на постоянной основе начали работать преподаватели русского языка из России.

Напомним, Павел Сергиев занимал должность посла РФ в Колумбии с 2011 года. В системе МИД Сергиев находится с 1973 года. До назначения послом РФ в Колумбии занимал должность посла в Кооперативной Республике Гайана и по совместительству в Барбадосе, Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, Республике Тринидад и Тобаго.