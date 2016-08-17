Нарьян-Мар, 17 августа, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Администрация Ненецкого автономного округа закупит систему спутникового слежения, которая позволит сократить потери оленей на 50%. Первую, пробную, партию спутниковых ошейников будут тестировать год, чтобы проверить, как поведет себя техника холодной северной зимой и влажным летом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации округа.

funny-jpg.ru Оленеводство

Механизм отслеживания животных с помощью спутника используется во всем мире. В марте текущего года российская компания «Бранд-мастер» провела тестовые испытания системы слежения «Гонец». Ошейник для спутникового мониторинга оленей является сегодня единственным средством, позволяющим определять местонахождение животного в условиях труднодоступных районов Крайнего Севера, где связь неустойчива или отсутствует.

«Оленеводство — часть традиционного уклада жизни. Но вкупе с сохранением традиций мы внедряем и современные технологии в помощь оленеводу, — отмечает глава региона Игорь Кошин. — Если пилотный проект, в ходе которого закупим 13 ошейников, покажет свою эффективность, практику распространим на другие оленеводческие хозяйства».

Система спутникового мониторинга помогает не только отслеживать стадо, но и эффективно использовать оленьи пастбища, соблюдать границы территорий. Пять-шесть ошейников в группе животных позволяют дистанционно «пасти» стадо.

В НАО третье по величине стадо домашних оленей в стране — 180 тысяч голов. Ежегодные потери составляют 10 000 голов. По оценкам экспертов, система спутникового мониторинга позволит снизить потери на 50%.