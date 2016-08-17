Киев, 17 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Украина расползается. Такой вывод делает в статье на портале Wirtualna Polska сотрудник аналитического центра «Фонд имени Казимира Пулаского», бывший аналитик польского Агентства разведки Роберт Хеда. Местные СМИ сообщают о том, что Украина перестает функционировать в качестве государства, пишет автор. Центральные органы исполнительной власти теряют контроль над регионами. Подобные мнения высказывают и украинские политологи, которые называют это явление фрагментацией страны.

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Ровно, Луцк, Житомир и Тернополь — здесь сложилась криминогенная система, связующая воедино органы местного самоуправления и преступные группировки, организованные вокруг добычи янтаря. В результате эта часть Украины превращается в экологическую пустыню и зону бесправия. Сбытом занимается мафия Львова. Что касается Ужгорода, то там в промышленном размере присутствуют сигаретные контрабандисты, которых опекает местный олигарх и депутат Верховной рады Украины Виктор Балога.

Одесса, Николаевская и Херсонская области после потери Крыма являются морскими окнами для Украины. От них зависит вывоз сельскохозяйственной продукции, которая после распада тяжелой промышленности является основой экспортной выручки государства. Однако есть проблема в наличии сильных местных олигархов, а также не столько пророссийских, сколько антикиевских настроений. Они являются противниками элиты, пришедшей к власти в результате Майдана.

В 2014 году столицу захватили выходцы из Галиции во главе с львовянами. Галицкие украинцы обладают характерным национализмом и продвигают свою собственную идеологическую программу в виде государственной исторической политики, чем занимается Институт национальной памяти Украины и министерство образования. Но то, что они делают — это попытка построить новое украинское общество на антисоветском прошлом. Вопрос в том, что галичане представляют максимум 20% населения, с ними не согласны в большей или меньшей степени остальные украинцы, особенно русские.

Южные области, входящие в то, что называется сегодня «Диким полем» — еще одна зона бесправия, в том числе наркотического. Дело в том, что, как и в других регионах, здесь правят олигархи, под влияние которых полностью подпали государственные учреждения — суды, прокуратура и полиция. Примером сего является Днепропетровск, где реальным правителем остается Игорь Коломойский.

Отсюда идем к Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областям, которые до конфликта с Россией были промышленными центрами страны. В настоящее время из-за структурного экономического кризиса, действий властных элит (в том числе команды Виктора Януковича) и российского эмбарго они превратились в депрессивные регионы. Став, таким образом, социально и политически нестабильными из-за высокого уровня безработицы и роста преступности. В результате недавний «локомотив» Украины присоединился к традиционно наиболее отсталым областям — Сумской и Черниговской.

О Донецке и Луганске не стоит упоминать. Остается открытым вопрос, чем на самом деле правит президент Петр Порошенко, кабинет министров и парламент? Кажется, что только Киевом и Киевской областью, а также Винницей, олигархической колыбелью Порошенко и нынешнего премьер-министра Владимира Гройсмана. Тем временем, Одесса хочет статус порто-франко, Служба безопасности Украины отслеживает сторонников Бессарабской республики, а депутаты из Запорожья мечтают об автономии.

В этой ситуации, считает Хеда, Варшава должна погасить польско-украинские исторические споры. Если Украина развалится, то побочным эффектом может стать резкий рост националистических настроений, которые характеризуются настойчивым поиском внешнего врага. Украинский патриотизм — галицийский, и он уже сегодня видит своим оппонентом польские представления — исторические и территориальные. Нет у Варшавы сторонников и в кругах, благоприятно относящихся к России. Видят врагом Польшу также адепты «третьего пути».

Что еще хуже, замечает бывший аналитик польского Агентства разведки, украинский антиполонизм сильно отличается от российского. «Московский» имеет природу корыстную, вызван соображениями политическими, готов удушить в объятьях ради геополитической необходимости. К сожалению, украинские комментарии в польский адрес основаны на подспудной зависти. Это психологический комплекс на фоне умения создать собственный бытовой уют и обустроить свою родину. И это гораздо более опасное явление, потому что носит очень эмоциональный характер, а значит иррационально и болезненно.