У какого региона России ипотечные аппетиты больше
Москва, 17 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Аппетиты на ипотеку у жителей Севастополя и Крыма растут быстрее, чем у жителей Москвы (кредиты в рублях). Если в 2015 году за первые шесть месяцев в Севастополе было выдано всего 5 ипотечных кредитов в рублях, то за I полугодие 2016 года — уже 85. Это в 17 раз больше. Такие данные представило агентство деловой информации Top-RF.ru на основе данных ЦБ РФ.
Примерно в 5 раз больше ипотечных кредитов в 2016 году уже взяли и жители республики Крым. За первое полугодие 2015 года крымчане получили всего 35 ипотечных займов, а за первые шесть месяцев 2016-го — 192.
На третьей строчке рейтинга регионов РФ по росту ипотечного кредитования оказалась Москва, где число выданных займов выросло вдвое, по сравнению с прошлым годом: 23 165 — за первое полугодие 2016-го и 11 414 — за аналогичный период прошлого года.
В пятерку регионов, где аппетиты населения на ипотеку растут быстрее всего, вошли также Республика Ингушетия (181,25% к первому полугодию 2015 г.) и Ненецкий автономный округ (176,92%).
В целом в России, судя по данным ЦБ РФ, в 2016 году ипотечное кредитование заметно активизировалось. Если за первое полугодие 2015 года в России было выдано всего 280 тыс. 440 ипотечных кредитов, то за первые шесть месяцев 2016-го — уже 389 тыс. 781.
Рост ипотечного кредитования в разной степени отмечен во всех регионах страны. Минимальные изменения зафиксированы в Республике Алтай (101,22%) и Московской области (107,85%).
Средневзвешенная ставка ипотечного кредита в среднем в России, по данным на 1 июля 2016 года составила 12,72% (14,04% на 1 июля 2015 года), средневзвешенный срок кредитования — 182,7 мес. (173,3 на 1 июля 2015 года).
Рейтинг регионов России по темпам роста ипотечного кредитования
|№
|Субъект РФ
|Выдано ипотечных кредитов за 6 мес. 2016 г.
|Выдано ипотечных кредитов за 6 мес. 2015 г.
|Изм., %
|1
|г. Севастополь
|85
|5
|1700
|2
|Республика Крым
|192
|35
|548,57
|3
|г. Москва
|23 165
|11 414
|202,95
|4
|Республика Ингушетия
|58
|32
|181,25
|5
|Ненецкий автономный округ
|115
|65
|176,92
|6
|Республика Марий Эл
|2 519
|1 540
|163,57
|7
|Республика Башкирия
|13 729
|8 409
|163,27
|8
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|8 080
|4 955
|163,07
|9
|Чукотский автономный округ
|132
|82
|160,98
|10
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|2 691
|1 672
|160,94
|11
|Красноярский край
|9 927
|6 498
|152,77
|12
|Республика Саха (Якутия)
|3 687
|2 433
|151,54
|13
|Кабардино-Балкарская Республика
|780
|516
|151,16
|14
|Республика Дагестан
|1 053
|698
|150,86
|15
|Томская область
|3 364
|2 236
|150,45
|16
|Кировская область
|4 731
|3 149
|150,24
|17
|Чувашская Республика — Чувашия
|4 962
|3 322
|149,37
|18
|Челябинская область
|12 328
|8 287
|148,76
|19
|г. Санкт-Петербург
|20 757
|14 106
|147,15
|20
|Курская область
|2 792
|1 903
|146,72
|21
|Калининградская область
|2 533
|1 731
|146,33
|22
|Омская область
|5 219
|3 595
|145,17
|23
|Липецкая область
|3 077
|2 121
|145,07
|24
|Республика Мордовия
|2 055
|1 419
|144,82
|25
|Карачаево-Черкесская Республика
|487
|337
|144,51
|26
|Новгородская область
|1 758
|1 218
|144,33
|27
|Пермский край
|8 997
|6 279
|143,29
|28
|Приморский край
|3 988
|2 785
|143,2
|29
|Новосибирская область
|9 377
|6 557
|143,01
|30
|Орловская область
|2 233
|1 562
|142,96
|31
|Саратовская область
|5 635
|3 949
|142,69
|32
|Курганская область
|2 129
|1 494
|142,5
|33
|Кемеровская область
|6 963
|4 937
|141,04
|34
|Калужская область
|3 185
|2 260
|140,93
|35
|Ленинградская область
|5 504
|3 920
|140,41
|36
|Чеченская Республика
|199
|142
|140,14
|37
|Свердловская область
|12 160
|8 694
|139,87
|38
|Алтайский край
|6 064
|4 339
|139,76
|39
|Тверская область
|3 407
|2 443
|139,46
|40
|Тамбовская область
|2 246
|1 614
|139,16
|41
|Республика Калмыкия
|614
|442
|138,91
|42
|Удмуртская Республика
|6 267
|4 538
|138,1
|43
|Республика Татарстан
|16 627
|12 046
|138,03
|44
|Краснодарский край
|10 506
|7 660
|137,15
|45
|Ульяновская область
|4 952
|3 627
|136,53
|46
|Республика Тува
|358
|263
|136,12
|47
|Владимирская область
|3 313
|2 446
|135,45
|48
|Белгородская область
|2 943
|2 174
|135,37
|49
|Нижегородская область
|9 281
|6 868
|135,13
|50
|Республика Коми
|3 352
|2 483
|135
|51
|Республика Северная Осетия — Алания
|999
|742
|134,64
|52
|Сахалинская область
|1 212
|907
|133,63
|53
|Хабаровский край
|3 471
|2 627
|132,13
|54
|Волгоградская область
|5 654
|4 294
|131,67
|55
|Вологодская область
|4 533
|3 449
|131,43
|56
|Самарская область
|9 910
|7 541
|131,41
|57
|Амурская область
|1 766
|1 348
|131,01
|58
|Ростовская область
|8 574
|6 559
|130,72
|59
|Республика Бурятия
|1 715
|1 312
|130,72
|60
|Рязанская область
|3 551
|2 729
|130,12
|61
|Ставропольский край
|5 452
|4 223
|129,1
|62
|Пензенская область
|3 063
|2 380
|128,7
|63
|Иркутская область
|6 944
|5 396
|128,69
|64
|Еврейская автономная область
|312
|243
|128,4
|65
|Брянская область
|2 888
|2 275
|126,95
|66
|Воронежская область
|6 053
|4 792
|126,31
|67
|Республика Карелия
|2 006
|1 589
|126,24
|68
|Забайкальский край
|2 038
|1 619
|125,88
|69
|Республика Адыгея
|629
|500
|125,8
|70
|Тульская область
|3 737
|2 976
|125,57
|71
|Магаданская область
|574
|458
|125,33
|72
|Тюменская область без авт. окр.
|5 598
|4 520
|123,85
|73
|Ярославская область
|3 480
|2 824
|123,23
|74
|Смоленская область
|2 409
|1 967
|122,47
|75
|Мурманская область
|2 677
|2 213
|120,97
|76
|Оренбургская область
|5 929
|4 933
|120,19
|77
|Костромская область
|1 928
|1 608
|119,9
|78
|Камчатский край
|771
|646
|119,35
|79
|Республика Хакасия
|1 226
|1 039
|118
|80
|Псковская область
|1 435
|1 221
|117,53
|81
|Ивановская область
|2 177
|1 891
|115,12
|82
|Астраханская область
|2 111
|1 843
|114,54
|83
|Архангельская область без авт. окр.
|4 080
|3 635
|112,24
|84
|Московская область
|20 055
|18 596
|107,85
|85
|Республика Алтай
|248
|245
|101,22