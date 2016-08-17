Москва, 17 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Аппетиты на ипотеку у жителей Севастополя и Крыма растут быстрее, чем у жителей Москвы (кредиты в рублях). Если в 2015 году за первые шесть месяцев в Севастополе было выдано всего 5 ипотечных кредитов в рублях, то за I полугодие 2016 года — уже 85. Это в 17 раз больше. Такие данные представило агентство деловой информации Top-RF.ru на основе данных ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сравнение ипотечных кредитов

Примерно в 5 раз больше ипотечных кредитов в 2016 году уже взяли и жители республики Крым. За первое полугодие 2015 года крымчане получили всего 35 ипотечных займов, а за первые шесть месяцев 2016-го — 192.

На третьей строчке рейтинга регионов РФ по росту ипотечного кредитования оказалась Москва, где число выданных займов выросло вдвое, по сравнению с прошлым годом: 23 165 — за первое полугодие 2016-го и 11 414 — за аналогичный период прошлого года.

В пятерку регионов, где аппетиты населения на ипотеку растут быстрее всего, вошли также Республика Ингушетия (181,25% к первому полугодию 2015 г.) и Ненецкий автономный округ (176,92%).

В целом в России, судя по данным ЦБ РФ, в 2016 году ипотечное кредитование заметно активизировалось. Если за первое полугодие 2015 года в России было выдано всего 280 тыс. 440 ипотечных кредитов, то за первые шесть месяцев 2016-го — уже 389 тыс. 781.

Рост ипотечного кредитования в разной степени отмечен во всех регионах страны. Минимальные изменения зафиксированы в Республике Алтай (101,22%) и Московской области (107,85%).

Средневзвешенная ставка ипотечного кредита в среднем в России, по данным на 1 июля 2016 года составила 12,72% (14,04% на 1 июля 2015 года), средневзвешенный срок кредитования — 182,7 мес. (173,3 на 1 июля 2015 года).

Рейтинг регионов России по темпам роста ипотечного кредитования