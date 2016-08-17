Москва, 17 августа, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Аппетиты на ипотеку у жителей Севастополя и Крыма растут быстрее, чем у жителей Москвы (кредиты в рублях). Если в 2015 году за первые шесть месяцев в Севастополе было выдано всего 5 ипотечных кредитов в рублях, то за I полугодие 2016 года — уже 85. Это в 17 раз больше. Такие данные представило агентство деловой информации Top-RF.ru на основе данных ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Сравнение ипотечных кредитов

Примерно в 5 раз больше ипотечных кредитов в 2016 году уже взяли и жители республики Крым. За первое полугодие 2015 года крымчане получили всего 35 ипотечных займов, а за первые шесть месяцев 2016-го — 192.

На третьей строчке рейтинга регионов РФ по росту ипотечного кредитования оказалась Москва, где число выданных займов выросло вдвое, по сравнению с прошлым годом: 23 165 — за первое полугодие 2016-го и 11 414 — за аналогичный период прошлого года.

В пятерку регионов, где аппетиты населения на ипотеку растут быстрее всего, вошли также Республика Ингушетия (181,25% к первому полугодию 2015 г.) и Ненецкий автономный округ (176,92%).

В целом в России, судя по данным ЦБ РФ, в 2016 году ипотечное кредитование заметно активизировалось. Если за первое полугодие 2015 года в России было выдано всего 280 тыс. 440 ипотечных кредитов, то за первые шесть месяцев 2016-го — уже 389 тыс. 781.

Рост ипотечного кредитования в разной степени отмечен во всех регионах страны. Минимальные изменения зафиксированы в Республике Алтай (101,22%) и Московской области (107,85%).

Средневзвешенная ставка ипотечного кредита в среднем в России, по данным на 1 июля 2016 года составила 12,72% (14,04% на 1 июля 2015 года), средневзвешенный срок кредитования — 182,7 мес. (173,3 на 1 июля 2015 года).

Рейтинг регионов России по темпам роста ипотечного кредитования

Субъект РФВыдано ипотечных кредитов за 6 мес. 2016 г.Выдано ипотечных кредитов за 6 мес. 2015 г.Изм., %
1г. Севастополь8551700
2Республика Крым19235548,57
3г. Москва23 16511 414202,95
4Республика Ингушетия5832181,25
5Ненецкий автономный округ11565176,92
6Республика Марий Эл2 5191 540163,57
7Республика Башкирия13 7298 409163,27
8Ханты-Мансийский автономный округ — Югра8 0804 955163,07
9Чукотский автономный округ13282160,98
10Ямало-Ненецкий автономный округ2 6911 672160,94
11Красноярский край9 9276 498152,77
12Республика Саха (Якутия)3 6872 433151,54
13Кабардино-Балкарская Республика780516151,16
14Республика Дагестан1 053698150,86
15Томская область3 3642 236150,45
16Кировская область4 7313 149150,24
17Чувашская Республика — Чувашия4 9623 322149,37
18Челябинская область12 3288 287148,76
19г. Санкт-Петербург20 75714 106147,15
20Курская область2 7921 903146,72
21Калининградская область2 5331 731146,33
22Омская область5 2193 595145,17
23Липецкая область3 0772 121145,07
24Республика Мордовия2 0551 419144,82
25Карачаево-Черкесская Республика487337144,51
26Новгородская область1 7581 218144,33
27Пермский край8 9976 279143,29
28Приморский край3 9882 785143,2
29Новосибирская область9 3776 557143,01
30Орловская область2 2331 562142,96
31Саратовская область5 6353 949142,69
32Курганская область2 1291 494142,5
33Кемеровская область6 9634 937141,04
34Калужская область3 1852 260140,93
35Ленинградская область5 5043 920140,41
36Чеченская Республика199142140,14
37Свердловская область12 1608 694139,87
38Алтайский край6 0644 339139,76
39Тверская область3 4072 443139,46
40Тамбовская область2 2461 614139,16
41Республика Калмыкия614442138,91
42Удмуртская Республика6 2674 538138,1
43Республика Татарстан16 62712 046138,03
44Краснодарский край10 5067 660137,15
45Ульяновская область4 9523 627136,53
46Республика Тува358263136,12
47Владимирская область3 3132 446135,45
48Белгородская область2 9432 174135,37
49Нижегородская область9 2816 868135,13
50Республика Коми3 3522 483135
51Республика Северная Осетия — Алания999742134,64
52Сахалинская область1 212907133,63
53Хабаровский край3 4712 627132,13
54Волгоградская область5 6544 294131,67
55Вологодская область4 5333 449131,43
56Самарская область9 9107 541131,41
57Амурская область1 7661 348131,01
58Ростовская область8 5746 559130,72
59Республика Бурятия1 7151 312130,72
60Рязанская область3 5512 729130,12
61Ставропольский край5 4524 223129,1
62Пензенская область3 0632 380128,7
63Иркутская область6 9445 396128,69
64Еврейская автономная область312243128,4
65Брянская область2 8882 275126,95
66Воронежская область6 0534 792126,31
67Республика Карелия2 0061 589126,24
68Забайкальский край2 0381 619125,88
69Республика Адыгея629500125,8
70Тульская область3 7372 976125,57
71Магаданская область574458125,33
72Тюменская область без авт. окр.5 5984 520123,85
73Ярославская область3 4802 824123,23
74Смоленская область2 4091 967122,47
75Мурманская область2 6772 213120,97
76Оренбургская область5 9294 933120,19
77Костромская область1 9281 608119,9
78Камчатский край771646119,35
79Республика Хакасия1 2261 039118
80Псковская область1 4351 221117,53
81Ивановская область2 1771 891115,12
82Астраханская область2 1111 843114,54
83Архангельская область без авт. окр.4 0803 635112,24
84Московская область20 05518 596107,85
85Республика Алтай248245101,22