Ярославль, 17 августа, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля намерена внести очередные изменения в Правила землепользования и застройки города. При этом зону размещения детских садов и школ в районе улиц Верхняя и 2-я Закоторосльная набережная Коровников чиновники хотят перевести в жилую, сообщила корреспонденту ИА REGNUM ярославская градозащитница, член правления Ярославского отделения Союза архитекторов России Ольга Мазанова.

план Ярославля

По мнению Ольги Мазановой, в этом микрорайоне катастрофически не хватает детских садов и школ. Но мэрия продает здания бывшего детсада и вечерней школы, тем самым нарушая градостроительные нормы.

«Известно, что в этом районе детсадов не хватает катастрофически. Со школами тоже проблема. Тем не менее, мэрия продает здания бывшего детсада и здание вечерней школы по адресу: ул. Верхняя, д. 5 а, которую можно было прекрасно перепрофилировать под общеобразовательную школу. Взамен мэрия ничего не предлагает. Найти место для новой школы проблематично — факт. Другая школа расположена очень далеко — на углу ул 2-я Мельничная и Туговская, что является нарушением градостроительных норм. Причем детям на пути в школу придется пересекать оживленную магистраль. Нарушены также радиусы обслуживания как для школ, так и для детсадов. Предлагаемое место нового детсада по улице Кирпичной проблему не решает. Я считаю, что интересы жителей жилого района Коровники нарушены. Тем более что не так давно мэрия продала под застройку участок вдоль улицы Кирпичная ЗАО Атрус. В результате в районе в будущем может проживать около 17 тысяч человек. В связи с этим мне интересно, проходил ли проект изменений профессиональную экспертизу и проверку прокуратуры?», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, в свою очередь, отмечает, что здание бывшего детского сада обветшало настолько, что не подлежит реконструкции, и привести его в соответствие современным нормам и требованиям невозможно.

«Однако площадки под строительство детских садов и школ на территории Ярославля уже спланированы и отражены в Генплане. Ряд площадок, где в перспективе будут строиться эти объекты, зарезервированы и ограждены от застройки. Но важно, чтобы продолжали действовать федеральные программы, содействующие строительству детских садов и школ — это очень дорогостоящие проекты, и выполнять их предпочтительнее на условиях софинансирования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Вячеслав Гаврилов.

Вячеслав Гаврилов подтвердил, что здания и земельные участки бывших детсада и вечерней школы будут включены в план приватизации и проданы на торгах для пополнения дефицитного городского бюджета.