Симферополь, 17 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Прямые авиарейсы в Крым и Сочи из ряда регионов России могут отменить с 1 октября из-за того, что заканчивается лицензия у чартерной авиакомпании I fly. Между тем, для некоторых городов Крыма это единственный авиаперевозчик, который обслуживает данные направления, сообщает 16 августа «Новый день».

Aktug Ates Боинг 757-200 Авиакомпании I fly

Ранее к авиакомпании, принадлежащей коммерческому директору Tez Tour Александру Буртину, Росавиация выдвинула претензии по поводу недостаточного финансирования.

В первом полугодии 2016 г. перевезла 135 тыс. человек, что на 43,2% меньше, чем в первом полугодии 2015 г. При этом апрельская проверка Росавиации выявила, что в парке I Fly только два лайнера, а для выполнения чартерных перевозок нужно минимум три.

«Авиакомпания по состоянию на III—IV квартал прошлого года находилась в четвертой группе финансовой устойчивости, и вторая претензия состоит в том, что у них было два самолета», — объяснял ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

При этом сроки ограничения действия лицензии I fly при поддержке Ростуризма переносили уже несколько раз. Если к октябрю лицензию все-таки не продлят, туристам придется лететь в Симферополь и Сочи через Москву.

I fly является чартерной авиакомпанией, обслуживающей Самару, Уфу, Пермь, Сургут, Нижневартовск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Тюмень, Омск и Хабаровск.