Пекин, 17 августа, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановило лицензию китайского антидопингового агентства. Согласно заявлению WADA, Пекин полностью устранил все выявленные недочеты, благодаря чему национальное агентство может официально возобновить свою работу.

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В заявлении WADA подчеркивается, что лаборатория, расположенная в Пекине, за четыре месяца была модернизирована и в настоящий момент соответствует всем требованиям международной организации.

22 апреля Всемирное антидопинговое агентство приостановило аккредитацию лаборатории на 4-месячный срок, после того как ей не удалось пройти технический тест WADA в октябре 2015 г. Запрет поставил под сомнение результаты всех анализов китайских спортсменов, готовящихся принять участие в Олимпийских играх в Рио. Все допинг-пробы были направлены в другие аккредитованные лаборатории.

На официальном сайте Всемирного антидопингового агентства подтверждается восстановление права китайской лаборатории проводить тестирование спортсменов и отмечаются усилия Пекина по обеспечению работы лаборатории по высоким стандартам, необходимым агентству.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 апреля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на четыре месяца приостановило работу китайской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA посчитали, что деятельность китайского агентства не соответствовала кодексу организации. Антидопинговая лаборатория КНР была временно лишена международной аккредитации, что подразумевало запрет на работу с образцами крови и мочи спортсменов, а также передачу всех образцов анализов на хранение в другую лабораторию.