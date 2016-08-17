Абакан, 17 августа, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Администрации сельсоветов в Боградском районе Хакасии рискуют сорвать грядущий отопительный сезон.

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Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Хакасии, проверка соблюдения законодательства о подготовке к отопительному сезону 2016 — 2017 гг. выявила в районе ряд нарушений.

Установлено, что администрации Бородинского, Знаменского, Советско-Хакасского и Первомайского сельсоветов «должным образом не проводят» мероприятия по подготовке к работе объектов ЖКХ к отопительному сезону. В частности, муниципальные заказы на проведение ремонтных работ в котельных, на водо-, теплосетях своевременно не размещены. Не утвержден план ремонтов источников теплоснабжения, объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения. Планирование ремонтных работ осуществляется без учета проблемных участков и мест произошедших аварий в предыдущий отопительный сезон.

Главы сельсоветов получили прокурорские представления. «Организация и проведение необходимых мероприятий по подготовке сельсоветов к предстоящему отопительному сезону находятся на контроле прокуратуры района», — говорится в сообщении ведомства.

В администрации Боградского района корреспонденту ИА REGNUM эту ситуацию прокомментировали следующим образом: «Текущая работа идет». От более подробных комментариев представители районной администрации отказались, сославшись на то, что глава района находится в двухдневном отпуске.

В Минстрое Хакасии ИА REGNUM подтвердили, что в Боградском районе «действительно складывается непростая ситуация с подготовкой к отопительному сезону, как и во многих сельских поселениях по всей стране».

«Согласно федеральному закону, организация тепло-, водо-, энергоснабжения относится к полномочиям муниципалитетов. То есть руководители районов и поселений несут персональную ответственность за подготовку своих территорий к отопительному сезону. На сегодняшний день сельские поселения испытывают трудности при подготовке к отопительному сезону не только в Хакасии. Также нужно понимать, что проблема заключается не только в главах территорий. К сожалению, граждане, получающие коммунальные услуги, позволяют себе не платить за них. Проблема неплатежей стоит очень остро», — отметили в Минстрое.

Добавим, к предстоящему отопительному сезону в Хакасии, по данным республиканского правительства, необходимо подготовить 6 441,88 тыс. кв. м жилищного фонда; 167 котельных (в том числе капитальный ремонт 36 котельных); 551,1 км тепловых сетей (в том числе капитальный ремонт и замена 9 км); 1 448,5 км водопроводных сетей (в том числе капитальный ремонт и замена 8 км); 815 км канализационных сетей.