Санкт-Петербург, 17 августа, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Бойцы спецподразделений проводят операцию по задержанию лиц, находящихся в федеральном розыске по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Северо-Кавказского региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 августа в пресс-службе Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

http://vk.com/spb_today Спецоперация ФСБ в Петербурге. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Спецоперация проводится в жилом многоквартирном доме на Ленинском проспекте, д.92, корп.3.

По некоторым данным, в операции участвуют бойцы ФСБ и Нацгвардии.

Первыми о происходящем сообщили жители дома, увидев множество вооруженных спецназовцев во дворе дома. «Что за маски шоу?», — удивились очевидцы. Некоторые предположили, что речь идет об учениях. Однако позже граждане поняли, что стали свидетелями боевой операции.

Несколько минут назад в здании был слышен хлопок или взрыв. Также жители сообщают в соцсетях, что слышали звуки, напоминающие выстрелы, и видели дым.