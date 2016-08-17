Москва, 17 августа, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Мосгортранс готов организовать специальный маршрут от станции метро «Мякинино» до многофункционального комплекса «Крокус Сити», сообщил генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов в интервью порталу Life.

JerzyGorecki Автомобильная пробка

«Будет такая задача, конечно, будем организовывать… Я думаю, департамент транспорта Москвы и Минтранс Московской области какое-то решение найдут, и мы как предприятие — московское, областное, либо частное — выполним то задание, которое будет дано органами власти», — заявил Михайлов.

Глава Мосгортранса отметил, что решение о создании компенсационного маршрута должно быть совместным. «Там будет, скорее, совместная история. Это все-таки маршруты между двумя субъектами РФ. Поэтому эти органы власти должны решить, формат компенсации мы исполним», — добавил Михайлов.

По его словам, для организации маршрута в Мосгортрансе достаточно транспорта, чтобы справиться с такой задачей.

«Насколько я помню, пассажиропоток относительно небольшой. Поэтому это не будет большое количество автобусов. Если говорить про Мосгортранс, там будет выбран формат, мы точно совершенно справимся. Не могу сейчас говорить голословно про какие-то технические детали, маршруты, как они будут проходить. Потому что пока сам узнал об этой новости из СМИ», — подчеркнул Михайлов.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, с 22 августа 2016 года не неопределенный срок закроют станцию метро «Мякинино», так как ее признали небезопасной. Закрытие станции также связано с тем, что между московским метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения.