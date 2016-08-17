Якутск, 17 августа, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Гости Дальнего Востока чаще всего посещают Хабаровский край, Приморье и Камчатку. Такой вывод сделали аналитики сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Рейтинг составлен на основании поисковых запросов, а также бронирования отелей и апартаментов в 2016 году, пояснили в пресс-службе.

Farhad Sadykov Китайские туристы

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Хабаровский край и Приморье ежегодно посещает более полумиллиона туристов. Кроме того, Приморский край занял второе место в России по въездному зарубежному туризму, отличившись большим потоком гостей из Китая. На Камчатку ежегодно ездят около 200 тысяч туристов. В ТОП-5 самых посещаемых дальневосточных регионов России также попали Якутия и Амурская область.

Десятку самых востребованных туристами дальневосточных городов возглавили Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Якутск и Комсомольск-на-Амуре. Шестое место у Благовещенска, далее в порядке снижения популярности в рейтинге расположились Южно-Сахалинск, Уссурийск, Магадан и Биробиджан.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, интерес к Дальнему Востоку туристов из Китая и Японии вырос после падения курса рубля — по этой причине отдыхать в России стало дёшево.

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